Die abgelaufene Handelswoche war mehrheitlich geprägt von Kurskonsolidierungen am Aktien- wie auch am Kryptomarkt. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) korrigierte in der Spitze um rund zehn Prozentpunkte auf zwischenzeitlich 25.810 US-Dollar, bevor eine 1.000 US-Dollar Erholungsbewegung einsetzte. Der BTC-Kurs beendete die Handelswoche unter dem relevanten Supportbereich der letzten Wochen bei knapp 27.000 US-Dollar. Neben schwächer als prognostizierter Konsumerwartungen und einem schwindenden US-Verbrauchervertrauen sorgte ein deutlicher Kursanstieg des US-Dollarindex (DXY) für merklichen Gegenwind im Kryptosektor. Auch die US-Aktienindizes beendeten die Woche überwiegend schwächer. Zwar sorgten weiter rückläufige Verbraucher- und Erzeugerpreise zur Wochenmitte zunächst für eine bullishe Kursreaktion, jedoch indizierte die Kerninflation anhaltende Unwägbarkeiten an der Preis-Front, welche in der zweiten Wochenhälfte für vermehrte Gewinnmitnahmen sorgten. Eine stärker als von Marktexperten erwartete Zunahme der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schürten zum Wochenschluss zusätzliche Sorgen um ein merkliches Abflauen der US-Wirtschaftsaktivität. In der Folge tendierte der Bitcoin-Kurs ebenfalls mit gen Süden.

Die Handelswoche startet am morgigen Dienstag mit frischen Daten aus dem US-Einzelhandel. Zur Wochenmitte folgen die neusten Verbraucherpreise für Europa sowie die Anzahl neu erteilter US-Baugenehmigungen. Tags darauf präsentiert die Federal Reserve von Philadelphia aktuelle Daten des Herstellungsindex Philly-Fed. Zum Wochenausklang am Freitag dürfte die Marktvolatilität dann noch einmal zunehmen. Der Fed Vorsitzende Jerome Powell tritt vor die Kameras und könnte neue Informationen zur zins- und geldpolitischen Ausrichtung der US-Notenbank in den kommenden Monaten liefern.

US-Einzelhandelsumsätze zu Wochenbeginn

Dienstag, 16. Mai 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht das US-Census Bureau die finalen US-Einzelhandelsumsätze für den Monat April. Sie gelten als wichtiges Maß zur Einschätzung der Konsumlaune der Privathaushalte. In den letzten beiden Berichtszeiträumen wurden die konservativen Expertenschätzungen trotz nachträglicher Überarbeitung mehrfach deutlich verfehlt. Die finalen Zahlen für den Monat März lagen mit -0,6 Prozent deutlich unter der Analystenprognose von -0,4 Prozentpunkten. Für den abgelaufenen Handelsmonat April gehen die Marktteilnehmer von einer Erholung der US-Einzelshandelsumsätze um 0,7 Prozent aus. Sollten die Schätzungen erreicht oder sogar überboten werden, deutet sich eine mögliche Stabilisierung der Konsumlaune an und wäre ein Indiz für ein steigendes US-Wirtschaftswachstum im Vormonat. Eine Stabilisierung des US-Konsumverhaltens könnte die Kurserholung des US-Dollarindex (DXY) beschleunigen und damit Gegenwind für den Kryptomarkt bedeuten. Wird die Expertenschätzung hingegen unterboten und liegen sogar im negativen Bereich, indiziert dieses eine anhaltende Konsumzurückhaltung. Der US-Dollarindex dürfte dementsprechend abermals konsolidieren und damit als Rückenwind für den Bitcoin-Kurs wirken.

Inflationsdaten für die Eurozone

Mittwoch, 17. Mai 2023: Um 11:00 Uhr (MEZ) veröffentlicht Eurostat die finalen Verbraucherpreise für Europa im Vormonat April. In der Vorabveröffentlichung am 2. Mai lagen die Inflationsdaten mit 7,0 Prozent leicht oberhalb der Erwartungen von 6,9 Prozent. Die Experten rechnen auch für die finalen Daten mit einer unveränderten Teuerungsrate von 7,0 Prozent. In Anbetracht weiter fallender US-Verbraucherpreise ist hier jedoch eine Überraschung vorstellbar. Lag die Teuerungsrate im Vormonat unerwartet niedriger als die Erwartungen der Analysten, könnte der europäische Aktienmarkt, ähnlich wie schon in der Vorwoche nach der Veröffentlichung der rückläufigen US-Inflationsdaten, zunächst positiv reagieren und den Kryptomarkt kurzfristig stabilisieren. Sollten die Verbraucherpreise hingegen oberhalb der Analystenprognose notieren und damit wieder sukzessive ansteigen, wäre dies ein weiterer Rückschlag im Kampf gegen die anhaltende Inflationsproblematik in der Eurozone. Anhaltend hohe Inflationsraten in den Ländern Europas könnte zunehmend zum Problem für die Wirtschaft in der Eurozone werden. Die europäischen Finanzmärkte könnten ihre Gewinne der Vorwochen wieder abgeben und auch die Kurse von Bitcoin negativ beeinflussen.

Am Nachmittag, um 14:30 Uhr (MEZ), präsentiert das Census Bureau dann die vorläufigen Zahlen der US-Baugenehmigungen für den Monat April. Die Zahl der erteilten Genehmigungen dienen als ein Frühindikator für die Stärke des Wohnungsmarkts in den USA. Zuletzt lag die Anzahl der neuen Baugenehmigungen mit 1,430 Millionen leicht über den Expertenerwartungen, was für erste Stabilisierung im für die US-Wirtschaft wichtigen Immobiliensektor spricht. Gegenüber dem Vormonat liegt die Analystenprognose unverändert bei 1,430 Millionen erteilter Baugenehmigungen. Zuletzt reagierte der US-Aktienmarkt und in der Folge auch der Bitcoin-Kurs positiv auf die besser als erwarteten Zahlen vom Immobilienmarkt. Fällt die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen jedoch erneut schwach aus und verfehlt die Erwartungen der Experten, könnte dieses zu einem erneuten Dämpfer am US-Aktienmarkt führen, welcher auch den Kryptosektor negativ beeinflussen könnte.

Philly Fed Herstellungsindex

Donnerstag, 18. Mai 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) wird der neuste Herstellungsindex der Philadelphia Fed präsentiert. Der erhobene Index misst die Lage im produzierenden Gewerbe in Philadelphia. Der Philly-Fed-Index gilt als Frühindikator für den wichtigen Einkaufsmanager-Index ISM. Indexwerte über 0 signalisieren eine positive Geschäftsentwicklung der Industriebetriebe, während bei einem Fall unter 0 mit einer negativen Geschäftsentwicklung zu rechnen ist. In den letzten drei Monaten wurden die Expertenprognosen immer deutlich verfehlt. Zuletzt lagen die finalen Daten mit -31,3 signifikant unter den Erwartungen von -19,2 und führten am Aktien- wie auch Kryptomarkt zu deutlichen Kursabschlägen. Tendiert der Herstellungsindex den vierten Monat in Folge weiter schwach und liegt unter den Analystenerwartungen von -19,0 dürfte sich die bearishe Reaktion wie am 20. April gesehen abermals wiederholen. Sollten die Prognosen der Marktteilnehmer wider Erwarten geschlagen werden, wäre dieses ein erstes Indiz für eine Stabilisierung der Geschäftsaussichten der US-Industriebetriebe. In der Folge könnte es zu einer kräftigen Erholung am US-Aktienmarkt kommen, da sich die Wahrscheinlichkeit auf eine zeitnah einsetzende Rezession verringern würde. Auch der Kryptomarkt dürfte diese Entwicklung positiv aufnehmen.

Rede von Fed-Chef Powell zum Wochenschluss

Freitag, 19. Mai 2023: Am letzten Handelstag der Woche tritt Jerome Powell vor die Kameras. Anleger hoffen auf eine Spezifizierung der zukünftigen US-Geldpolitik durch den Fed-Chef. Ob Powell seine jüngsten Aussagen der Pressekonferenz nach der letzten Leitzinsentscheidung vom 3. Mai untermauert und damit seine etwas dovisheren Aussichten bestätigt, bleibt abzuwarten. Zwar ging die US-Inflation zuletzt weiter zurück, die anhaltend hohe Kerninflationsrate könnte Powell jedoch dazu bewegen, die Zinsen vorerst unverändert zu lassen. Die Marktteilnehmer spekulierten zuletzt vermehrt mit einer ersten zeitnahen Zinssenkung in den kommenden Monaten. Powell dürfte sich zudem dazu genötigt sehen, die problematische Situation im US-Bankensektor zu thematisieren. Auch hier könnten die Investoren auf jede Neuigkeit mit vermehrten Zu- oder Verkäufen reagieren.