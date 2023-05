Bitcoin (BTC) steht am Scheideweg. Die Leitzinsentscheidungen von Fed und EZB könnten in den kommenden Tagen eine Vorentscheidung bringen.

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) beißt sich momentan an der 30.000 US-Dollar Marke die Zähne aus. Am vergangenen Wochenende scheiterte der BTC-Kurs erneut an dieser psychologischen Widerstandsmarke und rutschte zu Wochenbeginn bis an das Unterstützungslevel zwischen 27.995 US-Dollar und 27.679 US-Dollar ab. Zwar konnte sich Bitcoin hier vorerst stabilisieren, handelt nun jedoch wieder unter dem gleitenden Durchschnitt EMA200 im 4-Stundenchart. Die neuerliche Erholung des US-Dollarindex DXY wirkt aktuell als Gegenwind. Solange der Bitcoin-Kurs sich jedoch per Tagesschlusskurs oberhalb des letzten Verlaufstiefs um 27.000 US-Dollar halten kann, kann die Käuferseite jederzeit zu einem neuen Angriff blasen. Entscheidend für die Kursrichtung in den kommenden Handelstagen dürften die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am morgigen Mittwochabend sowie die Quartalszahlen von Apple am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA werden.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 28.596 USD, 29.232 US-Dollar, 29.968 USD, 30.385/30.624 USD, 31.061 USD, 31.755 USD, 32.403/32.938 USD, 34.748 USD, 35.561 USD, 36.587/37.452 USD

Der Bitcoin-Kurs konnte sich zuletzt nicht nachhaltig befreien und rangierte in den letzten 13 Handelstagen zwischen 30.000 US-Dollar und 26.972 US-Dollar. Die Käuferseite muss kurzfristig alles daran setzen, den BTC-Kurs oberhalb des EMA50 (orange) nachhaltig oberhalb der EMA50 (orange) im Tageschart zu stabilisieren. Erst wenn Bitcoin in der Folge wieder über die Marke von 28.596 US-Dollar ausbrechen kann, ist ein erneuter Anstieg in Richtung der 29.232 US-Dollar einzuplanen. Wird auch dieses Widerstandslevel zurückerobert, kommt es an knapp unterhalb der 30.000 US-Dollar Marke bei 29.968 US-Dollar zu einer erneuten Richtungsentscheidung.

Wird dieses Kurslevel überwunden, ist der Weg frei in Richtung der gelben Widerstandszone zwischen 30.385 US-Dollar und 30.624 US-Dollar. Hier scheiterte der BTC-Kurs im April mehrfach. Zudem findet sich hier der Supertrend im Tageschart. Sollte es der Käuferseite sodann gelingen, diesen Bereich nachhaltig zu durchbrechen, könnte Bitcoin über das Jahreshoch bei 31.061 US-Dollar in Richtung 31.755 US-Dollar durchstarten. Um diesen Bereich zu durchbrechen, müssen die Bullen abermals Stärke zeigen. Erst wenn Bitcoin diesen Bereich pulverisiert, ist ein Folgeanstieg bis in den nächsten relevanten Zielbereich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar einzuplanen.

Das alte Verlaufstief vom 25. Januar 2022 bei 32.938 US-Dollar fungiert unverändert als nächstes mittelfristiges Kursziel. Auch die kursbegrenzende rote Aufwärtstrendlinie verläuft in unweit darüber. Hier entscheidet sich, ob die Käufer die Kraft haben, Bitcoin weiter gen Norden zu schicken. Ein erstes Indiz wäre eine Stabilisierung oberhalb des gelben Chartbereichs um 30.508 US-Dollar. Gelingt in der Folge ein Ausbruch über den Widerstand bei 32.938 US-Dollar sowie ein Ausbruch über die rote Trendlinie, dürfte der Bitcoin-Kurs das nächste Ziel bei 34.748 US-Dollar anvisieren.

In einem ersten Schritt wäre dann ein Durchmarsch bis an das 361er-Fibonacci-Extension bei 35.594 US-Dollar vorstellbar. Perspektivisch könnte Bitcoin dann sogar bis in die braune Widerstandszone zwischen 36.587 US-Dollar und 37.452 US-Dollar vordringen.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 27.995/27.679 USD, 27.238 USD, 26.658/26.430 USD, 25.994 USD, 25.304/25.000 USD, 24.389/23.898 USD, 23.048 USD

Bisher verhinderten die Bären erfolgreich eine Kurs-Stabilisierung oberhalb der psychologischen 30.000 US-Dollar. Durch den gestrigen Rückfall bis an den Kreuzsupport aus EMA50 und horizontaler Unterstützungslinie zeigte die Verkäuferseite erneut ihre Kraft. Gibt Bitcoin zeitnah unter die grüne Supportzone nach, ist ein erneuter Konsistenztest der Vorwochentiefs zwischen um 27.000 US-Dollar einzuplanen.

Sollte auch dieser Support unterboten werden, kommt es zwischen 26.658 US-Dollar und 26.430 US-Dollar zu einer kurzfristigen Richtungsentscheidung. Mehrfach konnte die Käuferseite den BTC-Kurs hier in der zweiten Märzhälfte stabilisieren. Zudem verläuft hier das Golden Pocket der letzten Trendbewegung.

Erst ein deutlicher Tagesschlusskurs darunter würde die Konsolidierung unmittelbar zurück an die 25.994 US-Dollar führen. Damit wäre ein Retest der blauen Unterstützungszone zwischen 25.304 US-Dollar und 25.000 US-Dollar in greifbarer Nähe. Diese Zone fungiert weiterhin als starke Unterstützung und stellt ein interessantes Kaufniveau für die Bullen dar. Gelingt es den Bären auch diese Unterstützung zu durchbrechen, weitet sich die Korrektur in Richtung der roten Supportzone zwischen 24.389 US-Dollar und 23.898 US-Dollar aus. Hier dürfte Bitcoin durch den EMA200 (blau) Unterstützung finden und neue Käufer in den Markt kommen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD im 4-Stundenchart tendieren nach einem Rückfall in den überverkauften Bereich aktuell wieder leicht gen Norden. Der RSI handelt mit einem Wert von 47 wieder in der neutralen Zone. Erst ein Ausbruch über die 55 würde hier jedoch ein neues Kaufsignal generieren. Auch im Tageschart ist der RSI-Indikator mit einem Wert von 49 als neutral zu bewerten. Der Käuferseite gelang es zuletzt jedoch, den RSI innerhalb der neutralen Zone zu stabilisieren – ein positives Indiz. Der MACD weist auf Tagesbasis zwar ein leichtes Verkaufssignal auf, handelt aber weiterhin oberhalb der relevanten 0-Linie.

Im Wochenchart weisen beide Indikatoren zwar unverändert Kaufsignale auf, jedoch fällt der RSI aktuell leicht gen Süden ab. Noch brauchen sich längerfristig orientierte Anleger diese Tendenz jedoch nicht überzubewerten. Solange der RSI sich oberhalb der Marke von 55 einpendeln kann, ist für die Käuferseite übergeordnet noch alles im Lot.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

