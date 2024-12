In diesem Artikel erfährst du: Welche Kursmarken nach der zwischenzeitlichen Kurskonsolidierung nun in den Blick der Anleger geraten

Warum eine Kursstabilisierung oberhalb der 100.000 US-Dollar wichtig für eine Trendfortsetzung ist

Weshalb eine Aufnahme der Microstrategy-Aktie in den Technologieindex Nasdaq100 weitere Kursphantasien entfachen könnte

Bitcoin (BTC) hält an seiner starken Performance fest. Jegliche Versuche der Bären, den BTC-Kurs nachhaltig gen Süden zu drücken, wurde vom Bullenlager in den letzten Tagen pariert. Während viele Altcoins in den letzten Tagen größere Kursabschläge verzeichneten, konnte Bitcoin den wichtigen Support bei 95.780 US-Dollar bislang verteidigen. Mit 100.670 US-Dollar handelt die Krypto-Leitwährung zum Zeitpunkt des Schreibens nur 2,5 Prozent unterhalb seines Allzeithochs. Ob die Bullen das jüngste Kursfeuerwerk fortsetzen können und wie die Chancen für weitere Kursrücksetzer einzuschätzen sind, thematisiert diese Kursanalyse.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. Cryptoly Bitcoin-Brettspiel Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden