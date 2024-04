In diesem Artikel erfährst du: Wieso Bitcoin nach dem jüngsten Abverkauf vor einer Richtungsentscheidung steht

Warum ein deutlicher Kursrückgang nicht auszuschließen ist

Welche Kursmarken zwingend verteidigt werden müssen

Wenige Tage vor dem Halving Termin steht der Bitcoin-Kurs vor einer wegweisenden Richtungsentscheidung. In Folge seiner jüngsten Kursschwäche brach die Krypto-Leitwährung in der zweiten Wochenhälfte der Vorwoche innerhalb von 48 Handelsstunden um rund 15 Prozent auf zwischenzeitlich 60.822 US-Dollar ein. Zwar konnte sich der BTC-Kurs und mit ihm der gesamte Kryptomarkt temporär von diesem Abverkauf erholen, bereits am gestrigen Montagnachmittag übernahmen die Bären wieder da Ruder und drückten den Kurs zurück in Richtung der wichtigen Unterstützungszone im Bereich des Vorwochentiefs. In Anbetracht der schwierigen Gemengelage aus zuletzt weiter angestiegenen US-Inflationsdaten, politischer Unsicherheiten im Nahen Osten und einer Schwäche am US-Aktienmarkt gepaart mit einem steigenden US-Dollarindex DXY darf dieses jedoch nicht weiter verwundern.

Das Käuferlager muss den aktuellen Make-or-Break-Bereich zwingend per Tagesschluss verteidigen, um das Chartbild kurz vor dem Halving-Termin nicht deutlich einzutrüben. Eine nachhaltige Aufgabe des Vorwochentiefs wäre ein starkes Indiz für eine mögliche Korrekturfortsetzung in den kommenden Wochen. Folgende Chartlevel sind für Investoren in den kommenden Tagen und Wochen als relevant anzusehen.

Bitcoin: Die relevanten Kursmarken

