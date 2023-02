Der Aktienmarkt und mit ihm auch Bitcoin (BTC) zeigen erste Anzeichen einer Schwäche. Der US-Aktienindex S&P500 verzeichnet am gestrigen Dienstag, dem 21. Februar, den größten Tagesverlust in 2023. Auch der BTC-Kurs kommt im Bereich seines Jahreshochs bei 25.200 US-Dollar vorerst nicht weiter. Die Stärke des US-Dollarindex DXY wirkt zunehmend als Gegenwind für die Krypto-Leitwährung. Das abnehmende Handelsvolumen spricht ebenfalls nicht für einen Ausbruch. Die schon in der vorherigen Kursanalyse thematisierte bearishe Divergenz ist ebenfalls so lange weiter im Spiel, bis der BTC-Kurs dynamisch über 25.337 US-Dollar ausgebrochen ist. Der Support bei 23.824 US-Dollar muss nun mit aller Kraft per Tagesschlusskurs gehalten werden. Ansonsten droht ein Rückfall an das Make-or-Break-Level bei 23.367 US-Dollar. Eine Vorentscheidung könnte die Veröffentlichung des heutigen FOMC-Statements zum vergangenen Leitzinsentscheid der Fed liefern.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 24.269 USD, 24.842 USD, 25.214/25.338 USD, 26.500 USD, 27.682/28.089 USD, 28.740/29.232 USD, 30.000 USD, 30.656 USD, 31.754 USD, 32.403/32.938 USD

Der bullishe Kurstrend der Vorwochen kommt aktuell ins Stocken. Bullen und Bären sind sich uneins über die Kursentwicklung der kommenden Wochen. Bisher konnte die Käuferseite den wichtigen roten Supportbereich auf Tagesschlussbasis verteidigen.

Die Käuferseite muss nun versuchen, den Widerstand bei 24.269 US-Dollar per Tagesschlusskurs zurückzuerobern. Eine Entscheidung fällt jedoch erst bei einem Ausbruch über die blaue Widerstandszone. Bei einem 4-Stundenschluss über der 25.338 US-Dollar wäre der Weg bis zum Golden Pocket bei 26.500 US-Dollar durch. Die Stop-Loss-Orders hoch gehebelter Short-Wetten oberhalb der blauen Zone dürften den Durchmarsch zusätzlich befeuern.

Gleichsam fungiert dieser Resist als der letzte mögliche Umkehrpunkt für einen Rückfall zurück in Richtung 25.200 US-Dollar und darunter zu sehen. Wird die 26.500 US-Dollar pulverisiert, wäre unmittelbar Platz bis zur grünen Widerstandszone um 28.000 US-Dollar.

Die Bullen dürften es sich jedoch nicht nehmen lassen, die CME-Kurslücke knapp über 29.000 US-Dollar zu schließen. Vorerst fungiert der Widerstand bei 29232 US-Dollar als maximales bullishes Kursziel.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 23.824 USD, 23.367 USD, 22.610/22.310 USD, 21.927 USD, 21.643 USD, 20.897 USD, 20.666 USD, 20.370 USD, 19.703 USD, 19.363/19.109 USD

Die Wahrscheinlichkeit eines Doppel-Tops im Wochenchart wurde den mehrfachen Abprall an kursbegrenzenden orangen Trendlinie zuletzt verstärkt. Rutscht Bitcoin unter die Kreuzunterstützung aus Supertrend und horizontalem Support bei 23.824 US-Dollar ab, weitet sich die Konsolidierung zunächst bis 23.367 US-Dollar aus. Bearishe Divergenzen im 4-Stundenchart hoch bis zum Tageschart unterstützen dieses Szenario.

Eine Aufgabe der roten Supportzone wäre als Warnschuss für die Bullen zu werten und würde den Abverkauf nochmals beschleunigen. 22.610 US-Dollar als nächstem wichtigen Kurslevel auf der Unterseite kämen in den Blick. An der 22.610 US-Dollar verläuft mit dem Golden Pocket das erste wichtige Kursziel für die Verkäuferseite. Bitcoin wäre dann erneut in der Range der letzten Wochen gefangen.

Korrigiert Bitcoin sodann bis an die 22.310 US-Dollar und gibt dieses Supportlevel ebenfalls auf, erweitert sich das Abverkaufspotenzial direkt bis an die 21.643 US-Dollar. Hier finden sich Supertrend und EMA200 (blau) im Tageschart – das Schlüsselniveau schlechthin. Das Verlaufstief vom 13. Februar sollte nicht unterschritten werden, das Chartbild würde sich sonst spürbar eintrüben.

Unterhalb würde der BTC-Kurs schnell in die türkise Zone zurückfallen. Zwischen 20.666 US-Dollar und 20.370 US-Dollar verläuft aktuell auch die übergeordnete rote Abwärtstrendlinie. Hier müssen die Bullen zwingend eine neue Aufwärtsbewegung initiieren, weshalb diese Zone das maximale bearishe Kursziel für diese Handelswoche darstellt. Welche Kursziele unter der 20.000 US-Dollar relevant werden, wurde in der Kursanalyse vom 16. Februar thematisiert.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD-Indikator tendieren auf Tagesbasis wieder gen Süden. Noch handelt der RSI mit 57 über der neutralen Zone zwischen 45 und 55. Diese sollte die Käuferseite verteidigen, um kein frisches Verkaufssignal zu aktivieren. Der MACD-Indikator dürfte bei einer anhaltenden Kurskorrektur ebenfalls wieder auf Verkaufen drehen. Im 4-Stundenchart haben beide Indikatoren bereits Verkaufssignale generiert, dieses bestätigt die korrektive Tendenz der Krypto-Leitwährung.

Im Wochenchart haben beide Indikatoren hingegen unvermindert ein Long-Signal anliegen. Diese werden erst bei einer Aufgabe der 20.370 US-Dollar in Gefahr geraten.

