Die Kurskorrektur scheint überwunden. Nach dem erfolgreichen Retest des Kreuzsupports aus Golden Pocket und gleitendem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (EMA200) fassten sich die Bullen ein Herz und hievten den Bitcoin-Kurs zur Wochenmitte um bemerkenswerte 10 Prozentpunkte gen Norden. Die Unsicherheiten rund um Binance und den Stablecoin BUSD wurden vorerst in den Hintergrund gedrängt. Binance selbst rechnet nach eigenen Aussagen lediglich mit einer Geldstrafe, um sich den anhaltenden Ermittlungen seitens verschiedener US-Behörden zu entledigen. Abgesehen von erhöhten Short-Liquidationen bei Bitcoin (BTC) von rund 80 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Handelsstunden, könnten positive Entwicklungen in Fernost den bullishen Kurssprung zusätzlich befeuert haben.

Denn laut blockworks.co dürfen Hongkongs Kleinanleger ab 1. Juni 2023 wieder offiziell mit Kryptowährungen handeln – ein möglicher Handelsplatz auch für chinesische Investoren, denen Krypto-Trading in der Volksrepublik untersagt ist. Zudem deutet der anhaltende Tausch von Stablecoins wie USDC und BUSD in die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum (ETH) daraufhin, dass insbesondere Großanleger ihr Risiko-Exposure in Anbetracht einer möglichen SEC-Klage gegen den Emittenten von BUSD, Paxos, zuletzt reduziert haben. Trotz der positiven Stimmung am Markt sollten Anleger aktuell den US-Dollarindex DXY im Blick haben. Wieder ansteigende US-Erzeugerpreise sind ein erster Warnschuss.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bullishe Kursziele: 24.925 USD, 25.214/25.338 USD, 26.500 USD, 27.682/28.089 USD, 28.740/29.232 USD, 30.000 USD, 30.656 USD, 31.754 USD, 32.403/32.938 USD

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Der aktuelle Bitcoin-Kurssprung dürfte viele Marktteilnehmer überrascht haben. Die Bewegung war mit Blick auf die jüngsten News und die wieder ansteigende Inflationsrate in den USA so kaum zu erwarten. Aus rein charttechnischer Sicht hat der Bitcoin-Kurs in den letzten sieben Handelstagen jedoch seinen Ausbruch über die rote Abwärtstrendlinie bullish bestätigt und dreht fast auf den Dollar genau am EMA200 (blau) gen Norden um. Ausgehend von der starken lila Supportzone konnten die Bullen den Bitcoin-Kurs zurück über den zuvor gebrochenen grünen Unterstützungsbereich ansteigen lassen. In der Folge stieg Bitcoin spät Abends bis an die Unterkante der Resistzone bei 24.925 US-Dollar an.

Seitdem konsolidiert der Bitcoin-Kurs zurück an den roten Ausbruchsbereich der Verlaufshochs aus dem Januar 2023. Die Bullen müssen kurzfristig nun alles daran setzen, Bitcoin nicht nachhaltig unter die Marke von 23.824 US-Dollar korrigieren zu lassen. Spätestens bei einem Bruch der 23.290 US-Dollar wäre Bitcoin wieder in der Range der Vorwochen gefangen. Im Bereich des gestrigen Tageshochs verlaufen zudem die gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 im Wochenchart und stellen vorerst eine massive Widerstandsmarke dar.

Der bullishe Ausbruch nimmt Formen an

Sollte es der Käuferseite jedoch gelingen, die blaue Widerstandszone dynamisch zu durchbrechen, dürfte es sodann zu einem schnellen Kurssprung in Richtung 26.500 US-Dollar kommen. Oberhalb des Augusthochs finden sich viele Stop-Loss-Orders hoch gehebelter Short-Wetten. Diese dürften als Raketentreibstoff für den BTC-Kurs fungieren.

Sollte das Golden Pocket der übergeordneten Bewegung bei 26.500 US-Dollar pulverisiert werden, wäre unmittelbar Platz bis in die grüne Zone um 28.000 US-Dollar. Damit wäre für Bitcoin auch das Schließen der CME-Kurslücke zum Greifen nah. Der orange Bereich stellt daher ein attraktives Anlaufziel für die Käuferseite dar. Kurzfristig ist die Marke von 29232 US-Dollar als maximales Kursziel zu werten. Erst wenn Bitcoin diese Marke nachhaltig überwindet, kommt die psychologische Marke von 30.000 US-Dollar in den Fokus.

Bearische Kursziele: 24.269 USD, 23.824 USD, 23.290 USD, 22.610/22.310 USD, 21.927 USD, 21.365 USD, 20.897 USD, 20.666 USD, 20.370 USD, 19.703 USD, 19.363/19.109 USD

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Gelingt den Bären hingegen ein zeitnaher Gegenschlag und Bitcoin fällt zurück unter den roten Supportbereich, ist ein Abverkauf bis an die 23.290 US-Dollar erwartbar. Wird auch diese Kursmarke aufgegeben, rückt die grüne Unterstützungszone wieder in den Blick der Anleger. An der 22.610 US-Dollar verläuft mit dem Golden Pocket das erste wichtige Kursziel für die Verkäuferseite. Bitcoin wäre dann erneut in der Range der letzten Wochen gefangen. Sollte der BTC-Kurs sodann erneut unter die 22.310 US-Dollar wegklappen, wäre das bearish zu interpretieren. Sodann ist eine Ausdehnung der Konsolidierung bis an den Supertrend im Tageschart bei 21.927 US-Dollar einzuplanen.

Dreht Bitcoin auch hier nicht gen Norden um, ist ein Retest des Tiefs vom Wochenanfang bei 21.366 US-Dollar zunehmend vorstellbar. Ein Bruch der lila Unterstützungszone würde das Chartbild weiter eintrüben und die Korrekturbewegung bis an die 20.666 US-Dollar ausdehnen. In der türkisen Zone findet sich aktuell auch die rote übergeordnete Abwärtstrendlinie. Die Bullen sollten diesen Bereich möglichst nicht aufgeben. Eine Unterschreitung des Tiefs vom 18. Januar bei 20.370 US-Dollar würde weitere Abverkäufe triggern.

Der Rückfall unter die 20.000 US-Dollar droht

Bleiben die Bären jedoch am Drücker, und Bitcoin rutscht per Tagesschluss unter die türkise Zone ab, lautet das nächste Kursziel 19.703 US-Dollar. Dieser Support dürfte jedoch nur kurz Halt geben. Wahrscheinlicher ist eine Korrekturausweitung bis in den gelben Unterstützungsbereich zwischen 19.363 US-Dollar und 19.109 US-Dollar. Mit dem Golden Pocket der Korrekturbewegung ausgehend vom Jahreshoch in Kombination mit einem sogenannten High-Volume-Node dürften die Bullen hier erneut eine Gegenbewegung starten. Diese Zone stellt daher das nächste relevante Kursziel für die Bären dar.

Das maximale bearishe Kursziel findet sich unverändert im Bereich des Ausbruchslevels vom 12. Januar. Mit dem 61er Fibonacci-Retracement der kompletten Strecke vom Verlaufstief bis zum Jahreshoch sowie dem Ausbruchsniveau der Kursrallye, stellt diese Zone den optimalen Bereich für neue übergeordnete Long-Einstiege dar. Jedoch sollte sich der BTC-Kurs nach dem Eintauchen in die pinke Zone schnell zurück über 18.366 US-Dollar nach Norden erholen. Ansonsten droht das bullishe Marktmomentum zu kippen. Dieses würde mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rückfall bis an den Tiefststand aus 2022 oder sogar darunter nach sich ziehen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,94 Euro.

