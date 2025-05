Im 4-Stunden-Chart zeigt sich Bitcoin weiterhin unterhalb des 50er EMA, der sich erneut als massiver Widerstandsbereich erweist. Trotz mehrfach getesteter Unterstützung an einer grünen Aufwärtstrendlinie gelingt es dem Kurs bislang nicht, nachhaltige bullish Impulse zu setzen. In der aktuellen Marktstruktur erscheint ein Rücklauf in die hellblaue Zone – ein offenes CME-Gap – als technisch plausibel. Ein Gap-Close in diesem Bereich würde nicht nur die darunterliegende Liquidität abholen, sondern könnte den Abwärtsdruck weiter verstärken. In der Folge wären auch der 200er sowie der 800er EMA als nächste potenzielle Unterstützungszonen in den Fokus zu rücken.

Die Heatmap unterstreicht diese Konstellation: Unterhalb des aktuellen Niveaus befindet sich ein konzentrierter Liquiditätsbereich, der durch ein offenes Gap zusätzlich verstärkt wird. Sollte Bitcoin dieses Gap schließen, wäre dies ein deutliches Signal zugunsten der Verkäuferseite.

Technisch liefert der RSI (Relative Strength Index) mit einem aktuellen Wert von 57 ein neutrales Bild. Nach einem vorangegangenen Aufenthalt im überkauften Bereich stellt diese Entwicklung eine gesunde Konsolidierung dar. Kritisch würde es erst, wenn der RSI unter die 50-Punkte-Marke fällt. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) hingegen zeigt eine beginnende Abschwächung des positiven Momentums, was auf einen möglichen Richtungswechsel hindeutet.

Bitcoin 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Tageschart: Unterstützung hält – aber das Momentum bröckelt

Im Tageschart hält der Support bei Bitcoin aktuell noch stand – insbesondere im Bereich um 93.900 US-Dollar. Sollte jedoch das offene CME-Gap nach unten geschlossen werden, würde damit auch die darunter liegende Liquidität vollständig abgeholt, wie es die Heatmap deutlich visualisiert. Eine mögliche Zwischenstütze bietet die 50-Tage-EMA, die im Falle eines Rücksetzers als technische Auffangzone dienen könnte.

Der RSI notiert auf Tagesbasis bei 57 Punkten – ein gesunder Wert, insbesondere nachdem sich der Indikator zuvor im überkauften Bereich befand. Eine weitere moderate Abkühlung wäre positiv zu werten, solange der RSI nicht unter die Marke von 50 fällt. Parallel dazu deutet der MACD auf Tagesbasis an, dass das Momentum zunehmend ins Negative kippt.

Das Zusammenspiel dieser Signale zeigt: Der Markt bleibt fragil, das technische Bild ist noch nicht eindeutig. Die kommenden Tage könnten für die mittelfristige Richtung entscheidend sein – sowohl was die Struktur als auch die Liquidität betrifft.

Bitcoin Tageschart (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.