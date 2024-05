Der Binance Coin (BNB) bewegt sich in der letzten Wochen weiterhin seitwärts und zeigt sich immun gegen die Korrektur am Kryptomarkt. Alle relevanten Kursziele in der neusten Kursanalyse.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken für den Binace Coin (BNB) bei einem Kursausbruch aus der Seitwärtsphase relevant werden

Wieso der BNB-Kurs sich besser behaupten kann als viele andere Altcoins

Warum die Seitwärtsbewegung des Binance Coins eher bullishe für den gesamtem Kryptomarkt zu bewerten ist

Der Kurs des Binance Coins (BNB) behauptet sich von der jüngsten Schwäche am Kryptomarkt samt neuer Verlaufstiefs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) in der vergangenen Woche weiterhin unbeeindruckt. Der hauseigene Altcoin der größten Krypto-Exchange Binance tendiert seit der Ausbildung seines Jahreshochs bei 645 US-Dollar im März in einer Handelsspanne von 20 Prozent. Durch diese Seitwärtskonsolidierung hat der BNB-Kurs seinen überkauften Zustand mittlerweile komplett abgebaut. Mit 587 US-Dollar handelt der Kurs weiter in Schlagdistanz von seinem Jahreshoch bei 645 US-Dollar. Unverändert profitiert der Kurs von dem anhaltenden Interesse am Binance-Launchpad. Dafür müssen Anleger den BNB-Token im Launchpad hinterlegen, um an den Erst-Listungen neuer Kryptowährungen auf Binance zu partizipieren.

Solange der Binance Coin sich weiterhin derart stark behaupten kann, stehen die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden in den kommenden Wochen unverändert gut und könnte bei einer bullishen Trendfortsetzung die folgenden Chartniveaus in den Fokus rücken.

