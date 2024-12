Nachdem Bitcoin die 100.000 USD geknackt hat, könnte der Krypto-Bullrun erst so richtig starten. Binance CMO Rachel Conlan enthüllt, was sie 2025 erwartet.

Binance CMO: Deshalb wird die Krypto-Branche in 2025 “exponentiell wachsen”

Binance CMO: Deshalb wird die Krypto-Branche in 2025 “exponentiell wachsen”

In diesem Artikel erfährst du: Was Binance für das kommende Krypto-Jahr 2025 geplant hat

Wie ein Arbeitstag als Marketingchefin der weltweit größten Krypto-Börse aussieht

Weshalb die Binance-Expertin schon 2008 von Bitcoin hörte – aber nicht investierte

Fast 980 Milliarden US-Dollar an Handelsvolumen verzeichnete Binance alleine im Monat November. Damit ist die von Changpeng “CZ” Zhao gegründete Krypto-Börse globaler Marktführer – mit großem Abstand vor der Konkurrenz. Doch während die steigenden Kurse bei Bitcoin, Ethereum und Co. Millionen Anleger begeistern, gibt es bei der Krypto-Regulierung noch viele Unklarheiten. Binance-Marketingchefin Rachel Conlan ist dennoch optimistisch und vergleicht die Situation von Krypto heute mit der des Internets 1997. Warum die Mainstream Adoption jetzt erst so richtig Fahrt aufnehmen wird, erklärt sie gegenüber BTC-ECHO exklusiv im Interview auf der Emergence Prague. Und auch: Wie sie bereits 2008 vom Bitcoin Whitepaper erfuhr – aber dennoch keine BTC erwarb.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. 24 Karat vergoldete Bitcoin-Münze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden