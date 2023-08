Der Börsengigant Coinbase hat mit BASE am 9. August sein eigenes Ethereum-Layer-2-Netzwerk gestartet und will mit diesem über eine Milliarde Nutzer On-Chain bringen. Doch wie erfolgreich war dieser Start eigentlich? Und wie könnte es in den kommenden Monaten weitergehen?

Bereits am Tag nach dem offiziellen Start von BASE hat die Zahl der täglich aktiven Wallet-Adressen die 100.000er-Marke überschritten. Zu Redaktionsschluss pendelt sich die Zahl der aktiven BASE-User laut Dune bei 70.000 ein.

Täglich aktive Wallet-Adressen auf Base. Quelle: Dune.com

Darüber hinaus verraten uns die On-Chain-Daten von L2beat, dass das Gesamtkapital im Coinbase-Layer-2-Netzwerk BASE seit dem 9. August von 134,2 Millionen US-Dollar auf inzwischen 173,2 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Gesamtkapital in BASE in US-Dollar. Quelle: L2beat.com

Zum Vergleich: In den Layer-2-Netzwerken von Arbitrum und Optimism befinden sich 5,94 Milliarden beziehungsweise 2,84 Milliarden US-Dollar. Auch wenn BASE im Vergleich dazu noch ein sehr kleines Ethereum-L2-Netzwerk ist, ist das Wachstum der Coinbase-L2 kurz nach ihrem Start dennoch beachtlich.

Aus den On-Chain-Daten geht ein weiteres Detail hervor: Am 10. August verzeichnete BASE bereits knapp 100.000 aktive Wallet-Adressen, was fast einem Viertel der täglich aktiven Wallet-Adressen auf der Ethereum Mainchain entspricht.

Allerdings – und das ist ein wichtiger Punkt – entspricht die Anzahl der aktiven Wallet-Adressen nicht unbedingt der Anzahl der aktiven Nutzer. Es liegt nämlich nahe, dass viele dieser Adressen von sogenannten “Sybil”-Nutzern verwaltet werden, die auf einen potenziellen BASE-Airdrop spekulieren.

Was sind Sybil-Nutzer?

Sybil-Nutzer sind User, die mehrere Blockchain-Adressen betreiben und Aktionen auf einer Chain ausführen, die noch keine Token herausgegeben hat. Oft verwenden neue Krypto-Projekte Tokens, um frühe Nutzer ihres Netzwerks mit Airdrops zu belohnen. Durch den Einsatz mehrerer Adressen kann ein einzelner Nutzer eine Plattform täuschen und so zusätzliche Tokens erhalten.

Interessanterweise hat Coinbase öffentlich dementiert, Pläne für einen Airdrop zu haben. Dennoch könnte dies viele Sybil-Nutzer nicht abschrecken.

Fazit

Trotz einiger potenzieller Hindernisse und Skepsis hat das Netzwerk in kürzester Zeit sowohl Kapital als auch Nutzer angelockt. Diese Dynamik lässt darauf schließen, dass BASE sich zu einem wichtigen Akteur im Ethereum-L2-Ökosystem entwickeln könnte. Allerdings sind bis zur Marke von einer Milliarde Nutzern noch erhebliche Schritte zu gehen.

Zukünftig könnten verschiedene Faktoren das Wachstum und den Erfolg von BASE beeinflussen. Die Akzeptanz durch Entwickler, technologische Weiterentwicklungen, regulatorische Hürden und vor allem die Konkurrenz durch andere Layer-2-Projekte sind alles Faktoren, die das Coinbase-Projekt bewältigen muss, wenn es sich langfristig im Krypto-Space behaupten möchte.