Der Real-World-Assets-Emittent Backed Finance erweitert sein Produktportfolio. Wie BTC-ECHO exklusiv vorab erfuhr, lanciert der Krypto-Finanzanbieter seine tokenisierte Version der Coinbase-Aktie (bCOIN) sowie einen Token, der den S&P-500-Index nachbildet, auf der Avalanche C-Chain.

In der Pressemitteilung heißt es:

Dieser Meilenstein, der die Mission vorantreibt, die traditionelle Finanzwelt mit der Welt der DeFi zu verbinden, bietet den Nutzern einen beispiellosen Zugang zu einem der weltweit anerkanntesten Indizes und einem der größten börsennotierten Unternehmen im Kryptosektor.

Damit können Krypto-Investorinnen und -Investoren ab sofort in die Wertpapiere investieren, ohne vorher ein Bankkonto oder ein Aktiendepot eröffnen zu müssen. Außerdem können Nutzerinnen und Nutzer zusätzlichen Yield generieren, indem sie Liquidität an die PharaohExchange bereitstellen. Die PharaohExchange zählt mit einem Total Value Locked von 36 Millionen US-Dollar zu den größten DEXs auf Avalanche.

Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Backed-Gründer Yehonatan Goldman den Nutzen von Real World Assets (RWAs) auf der Blockchain mit den Chancen finanzieller Inklusion:

Weltweit gibt es einen riesigen Markt mit Menschen ohne Zugang zu Finanzprodukten und internationalen Finanzmärkten. Dank moderner Kommunikationsmittel besitzt heute nahezu jeder ein Smartphone und ist den internationalen Medien ausgesetzt. Krypto-Wallets, Hardware, Krypto-Apps und Wallet-Apps – all diese Lösungen ermöglichen es Ihnen, Ihr Portfolio zu halten und bequem über Ihre mobile Krypto-App zu verwalten.

Real World Assets gelten als herausragender Use Case für Blockchains. Die Idee: Die Transparenz und Effizienz der Blockchain nutzen, um reale Vermögenswerte wie Aktien dezentral abzubilden. Das senkt die Kosten und baut Zugangshürden signifikant ab.

Auch Coinbase denkt über eine tokenisierte Version der Aktie nach.