Nach dem jüngsten Abverkauf konnte sich AVAX an der blauen Linie fangen und fand zudem Unterstützung am 200er Daily EMA (Exponential Moving Average), als die Wick in diesen Bereich lief und stark aufgekauft wurde. Möglicherweise formt sich hier ein großes W-Pattern, wobei jedoch noch nicht endgültig feststeht, ob sich dieses bestätigt. Zunächst müsste AVAX den 50er Daily EMA durchbrechen, die aktuell einen Widerstand darstellt. Idealerweise würde der Kurs im Anschluss ebenfalls die gelbe Linie übertreffen und die rote Vektorkerze anlaufen, um dort liegende Liquidität abzuholen.

Allerdings erweist sich die orange Linie in diesem Preisbereich als zusätzlicher Widerstand, und der VPVR (Volume Profile Visible Range – ein Indikator, der das gehandelte Volumen je Kursniveau anzeigt) signalisiert, dass dort viel Volumen gehandelt wurde. Sollte AVAX dieses Level dennoch überwinden, könnte der Kurs zügig auf 54 US-Dollar steigen. Laut Heatmap (oben rechts im Chart) befindet sich in jener Region weitere, beträchtliche Liquidität, die durch einen erneuten Aufwärtsschub erreicht werden könnte.

All dies setzt jedoch voraus, dass Bitcoin (BTC) ebenfalls nach oben zieht und die Bewegung unterstützt. Gleichzeitig bleibt zu berücksichtigen, dass ein erneutes Abprallen an der gelben Linie eine Abwärtsstruktur einleiten könnte. Gelingt es AVAX in diesem Fall nicht, die blaue Linie zu verteidigen und den 200er Daily EMA als Support zu halten, würde dies ein negativ ausgerichtetes Szenario bedeuten, in dem der Kurs weiter fallen könnte. Dies wäre jedoch lediglich ein Worst-Case-Szenario, sofern das Marktumfeld insgesamt negativ bleibt.

AVAX Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)



AVAX im 4-Stunden-Chart: Zwischen Erholungsversuch und potenziellem Rücksetzer

Im 4-Stunden-Chart lässt sich erkennen, dass ein erneutes Abprallen an der oberen gelben Linie dazu führen könnte, dass der Kurs abermals die untere gelbe Linie testet. Da jeder Kontakt den Support schwächt, wäre anschließend ein Durchbruch nach oben erforderlich, um das Bild weiterhin bullish zu halten.

Laut den Liquidation Levels liegt bei 37 US-Dollar noch eine Konzentration von drei größeren Positionen, die AVAX möglicherweise anlaufen könnte. Der RSI (Relative Strength Index) steht bei 65 Punkten und könnte bis in die Nähe der 50-Punkte-Marke abkühlen, während der MACD (Moving Average Convergence Divergence) sein positives Momentum allmählich verringert, wenn AVAX auf 37 US-Dollar zurückfällt.

Ohne Unterstützung von Bitcoin (BTC) bleibt ein nachhaltiger Aufschwung jedoch fraglich. BTC müsste sich idealerweise in Richtung 103.000 US-Dollar bewegen und ein höheres Hoch ausbilden, damit AVAX seinen Trend fortsetzen kann.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.