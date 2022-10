Krypto-Anleger:innen freuen sich aktuell über steigende Kurse am Markt. Die Altcoins KLAY, MATIC und ENS gehören zu den größten Gewinnern.

Aufwind am Krypto-Markt: Die Top Altcoins des Tages

Der Kryptomarkt befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsphase, die zwar immer mal wieder für größere Ausrutscher eine Ausnahme macht – Ausbrüche gen Norden sind jedoch zur Seltenheit geworden. Während der Krieg weiter andauert, die Zentralbanken die Inflation zu bekämpfen versuchen und die Energiekrise auch hierzulande immer größere Auswirkungen zeigt, scheinen die meisten Investor:innen ihr Geld lieber in Sicherheit zu bringen, als es in hochriskante Assets wie Bitcoin und Altcoins zu stecken.

Umso erfreulicher ist da ein Blick auf die heutigen Krypto-Charts, denn die zeigen sich am heutigen 24. Oktober weitestgehend wohlgesinnt. Bitcoin handelt zur Stunde mit einem Tagesplus von 0,8 Prozent, Ethereum ist gar 2 Prozent im Plus.

Doch es sind wieder einmal die Altcoins, die den zwei größten Kryptowährungen den Rang ablaufen. Im Folgenden ein Überblick über die größten Gewinner der Top 100.

Klaytn (KLAY): Südkoreanische Blockchain als Tagessieger

Klaytn (KLAY) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Der Altcoin-Tagessieger am grünen Kryptomarkt hört auf den Namen Klaytn (KLAY). Das Blockchain-Projekt des südkoreanischen Tech-Giganten Kakao ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern den Peer-to-Peer-Handel verschiedener Artikel, etwa Ingame Items oder digitaler Kunst.

Im 24-Stunden-Vergleich kann Klaytn (KLAY) ein Plus von 22,36 Prozent auf einen derzeitigen Kurs von 0,18 US-Dollar vermelden. Die derzeitige Marktkapitalisierung beläuft sich auf 559,3 Millionen US-Dollar.

Weitere Informationen zu Klaytn im Folgenden:

Polygon (MATIC): Silbermedaille für Layer-2-Lösung

Polygon (MATIC) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Unter den größten Tagesgewinnern der Altcoins befindet sich Polygon (MATIC), der im 24-Stunden-Vergleich um rund 8 Prozent zulegen kann – auf nunmehr 0,89 US-Dollar. Damit weist MATIC derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,66 Milliarden US-Dollar auf, was im Monatsvergleich einen Zugewinn von über 15 Prozent bedeutet.

Polygon ist eine Layer-2-Lösung für Ethereum. Das Projekt hilft dabei, Anwendungen und dApps auf der Blockchain schneller und kostengünstiger zu machen. Im Vorfeld der Konsensumstellung von Ethereum auf Proof of Stake hatten Anlegerinnen und Anleger befürchtet, dass der Merge das Ende für Polygon bedeuten könnte.

Ethereum Name Service (ENS): .eth-Domain-Token fängt sich wieder

Ethereum Name Service (ENS) Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Der Ethereum Name Service ist ein ETH-Protokoll, welches es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, dezentralisierte Namen für Krypto-Wallets, Websites und mehr zu erstellen. ENS bietet eine Plattform, auf der User Domainnamen für die Web-3.0-Welt erstellen können. Das Besondere: Die Domains können unter anderem mit Informationen von Blockchains (Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes, etc.) verknüpft werden.

Auch der ENS Token kann im Tagesvergleich um knapp 8 Prozent auf 17,58 US-Dollar zulegen. Auf Wochensicht muss der Altcoin jedoch einen Verlust von 11,25 Prozent beklagen. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung des Altcoins auf 452,02 Millionen US-Dollar.