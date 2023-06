Das Web3-Protokoll Ankr hat den Start seiner Blockchain-Dienste auf Microsoft Azure Marketplace bekannt gegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorab vorlag. Demnach bietet Ankr ab sofort eine RPC-Lösung und einen “App-Chain”-Dienst für Unternehmen auf Microsofts Plattform an. Der neue Service ist das Ergebnis einer bereits im Februar angekündigten Partnerschaft zwischen Ankr und dem Tech-Konzern aus den USA.

Über den Azure Marktplatz können Nutzer über eine Cloud IT-Software-Anwendungen von führenden Tech-Unternehmen kaufen und in eigene Prozesse integrieren. Die Plattform verzeichnet monatlich mehrere Millionen Unternehmens-Kunden, die nun einen direkten Zugriff auf Blockchain-Lösungen haben.

“AppChains” – von Ankr, für Unternehmen

Der Remote Procedure Call (RPC) Marktplatz für Blockchain-Knotenpunkte (engl. Nodes) von Ankr ermöglicht es unabhängigen Anbietern, ihre Knoteninfrastruktur zu monetarisieren. Darüber hinaus können Web3-Entwickler vom Zugriff auf die zunehmend dezentralisierten RPC-Dienste von Ankr profitieren. Diese Dienste stehen dank des Starts auf Azure nun zahlreichen Unternehmen weltweit zur Verfügung. Sie können dadurch “Blockchain-Verbindungen mit geringer Latenz” schaffen, um ihre “Web3-Projekte zu bauen und zu skalieren”, so Ankr in ihrer Ankündigung.

Des Weiteren ermöglicht Ankr Unternehmen über Azure auch die Nutzung von “AppChains”. Darüber können sie schnell eine individualisierbare und skalierbare Blockchain lancieren, um spezifische Web3-Dienste anzubieten. In der ersten Fassung sollen Unternehmen so eigene Supernets auf Polygon aufstellen können. An der Implementierung weiterer Ökosysteme arbeite Ankr bereits. Das Projekt rechne derweil mit einem neuen “Schwall an Kunden” und bereite “die eigenen Ressourcen entsprechend vor”, wie es heißt.

Microsoft goes Blockchain?

Anwendungsspezifische Blockchains (AppChains) erfreuen sich bei traditionellen Unternehmen einer hohen Beliebtheit, da sie flexibel auf einzelne Use Cases angepasst werden können. Dazu zählen Banking, CBDCs, Gaming und mehr, wie Ankr in der Pressemitteilung erklärt. AppChains ermöglichen schnelle, kostengünstige Transaktionen, verbesserte Nutzererfahrung und regulatorische Einhaltung. Durch die Implementierung auf einem der größten Software-Marktplätze der Welt lassen sich Adaptionsbarrieren der Blockchain für Business-Nutzer senken.

Der Blockchain-Dienst auf Azure ist nicht der erste Vorstoß von Microsoft in den Krypto-Sektor. Nach Ankündigung der offiziellen Partnerschaft mit Ankr, entstanden im März Gerüchte über einen eigenen Wallet-Prototyp im Edge Browser der Firma. Zudem gab das Unternehmen aus den USA erst kürzlich bekannt, Mitglied des Konzern-Blockchain-Netzwerkes “Canton” zu sein. Doch gleicht das Projekt eher einer Abwandlung des ursprünglichen Blockchain-Konzepts, getreu dem Motto: “DLT ja, Blockchain nein“. Microsoft zeigt sich daher noch zurückhaltend, was einen direkten Vorstoß in den Sektor betrifft.

Auch die Partnerschaft mit Ankr konzentriert sich zunächst überwiegend auf Unternehmens-Kunden, wie ein Sprecher in der Pressemitteilung erklärt:

Wir freuen uns, mit Ankr zusammenarbeiten zu können, um Blockchain-Infrastruktur der Enterprise-Klasse zum Azure Marktplatz zu bringen. Durch diese Parnterschaft, abstrahieren wir die bekannten Hürden für das nahtlose Testen, Ausführen und Skalieren von Web3-Projekten weg. Wir freuen uns darauf, die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse von Unternehmens-Kunden und Entwicklern in Sachen Infrastruktur und Werkzeug unterstützen zu können. Daniel An, Director of Business Development, Microsoft Web3 & AI