Neue Rangordnung am Altcoin-Markt. Solana kämpft sich auf Platz sieben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen. Und lässt dabei Dogecoin und Cardano links liegen. Das Solana-Netzwerk weist momentan eine Marktkapitalisierung von 9,67 Milliarden US-Dollar auf. Was es mit dem Wechsel auf sich hat und warum Cardanos Indikatoren trotzdem positiv ausfallen.

Solanas Wachstumstreiber

Am 30. September zog SOL an Cardano und Doge vorbei. Laut Daten von Defillama verdoppelte sich das Handelsvolumen innerhalb von 48 Stunden, von 23 auf 46 Millionen US-Dollar. Ebenfalls positiv: Der Total Value Locked erreichte am 2. Oktober mit 335 Millionen US-Dollar seinen diesjährigen Höchststand. Auch in den sozialen Medien nahm das Interesse an Solana in den letzten sieben Tagen zu. Laut den Analysen von LunarCrash ist die Social-Engagement-Rate in einer Woche um 40 Prozent gestiegen. Auf X, ehemals Twitter, sogar um 60 Prozent.

SOL-Kurs in USD und Handelsvolumen / Quelle: Defillama

Zudem scheint sich die Angst der Investoren vor einem Kurseinbruch durch SOL-Liquidierungen bei FTX gelegt zu haben. Am 13. September entschied ein US-amerikanisches Insolvenzgericht in Delaware, dass die insolvente Börse ihre Krypto-Bestände verkaufen darf. Die Gerichtsunterlagen zeigten: FTX hält Solana im Wert von 1,12 Milliarden US-Dollar. Durch mögliche Abverkäufe fürchteten viele einen Kurseinbruch.

Der Krypto-Investor Chris Burniske wies auf Twitter darauf hin, dass nur 13 Prozent der SOL von FTX liquide wären. Anleger sollten "einen kühlen Kopf bewahren".

Only ~13% of FTX’s $SOL holdings are liquid - nbd imo - keep a cool head, folks.



(h/t @fundstrat’s FS Insight) pic.twitter.com/TOhmTV0g2p — Chris Burniske (@cburniske) September 13, 2023

Cardano mit Spitzenwert bei der Entwicklung

Dass Solana Cardano überholt hat, zeugt aber keinesfalls von einem Negativtrend des Cardano-Netzwerks. Im Gegenteil: Auch der native ADA-Token stieg, 4,5 Prozent in der letzten Woche. Aktuell steht der Kurs bei 0,257 US-Dollar. Zudem weist Cardano laut einer Analyse von CryptoDep einen Spitzenwert in der Entwickleraktivität auf – mehr als jede andere Blockchain.

Top Krypto-Projekte: 30 Tage Entwickleraktivität / Quelle: CryptoDep

Input Output Global, das Entwicklerteam hinter Cardano, führte im September neue Features für ihre Web3-Plattform Lace ein. Darunter eine Funktion, die es Lace-Wallet-Nutzern ermöglicht, ihre ADA auf bis zu fünf verschiedenen Pools zu staken. Zudem gab es Verbesserungen an der Schnittstelle zu Ledger-Hardware-Wallets.