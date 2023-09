Ein US-amerikanisches Insolvenzgericht in Delaware hat entschieden, dass die insolvente Krypto-Börse FTX ihre Krypto-Bestände verkaufen darf. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor.

Demnach darf FTX bis zu 100 Millionen US-Dollar pro Woche in Kryptowährungen liquidieren. Außerdem ist es der Krypto-Börse laut Urteil erlaubt, Hedging- und Staking-Services in Anspruch zu nehmen. Damit soll sich die Krypto-Börse vor der Kursvolatilität absichern können und die Möglichkeit haben, passives Einkommen zu generieren.

Falls die zwei Ausschüsse, die die Kunden von FTX und dem US-amerikanischen Ableger vertreten, zustimmen, dürfte die Krypto-Börse ihre Liquidierung sogar auf 200 Millionen US-Dollar pro Woche erhöhen.

Wird die Liquidierung von FTX den Krypto-Markt fluten?

Es gab jedoch auch Gegenwind: Zwei Personen äußerten ihre Bedenken, dass die Liquidierung zu einem Crash am Krypto-Markt führen könnte und FTX möglicherweise nicht alle Kryptowährungen wirklich besitzt, die die Börse in ihren Accounts hält. Richter John Dorsey wies diese Einwände jedoch zurück.

Mit dem Management der Krypto-Assets hat die Exchange derweil Galaxy – das Unternehmen von Mike Novogratz – beauftragt. Galaxy soll die Liquidierung als Investment-Berater begleiten.

FTX gab am Montag in Gerichtsunterlagen bekannt, 3,4 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen zu besitzen. Darunter 1,16 Milliarden US-Dollar in Solana (SOL), 560 Millionen US-Dollar in Bitcoin (BTC) und 192 Millionen US-Dollar in Ethereum (ETH).

Die FTX-Anwälte hatten einen Antrag auf Liquidierung der Krypto-Bestände der Börse gestellt, um Gläubiger auszuzahlen. Bisher hat das Unternehmen über 7 Milliarden US-Dollar aufgetrieben, um Schulden zu begleichen.

Neben einer Reihe an ehemaligen FTX-Führungskräften, die sich schuldig bekannten, weist Gründer Sam Bankman-Fried die Vorwürfe zurück. Sein Prozess beginnt im Oktober.