Am 13. September erhält FTX womöglich die Genehmigung für den Verkauf von Kryptos in Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar. Das musst du wissen.

Die vergessenen Geister von 2022: jüngst wieder erwacht und offenbar schon dabei, den Krypto-Markt heimzusuchen. Zu sehen in der aktuellen Kursschwäche der vergangenen Tage. Ein Name hallt dabei wieder vermehrt durch die sozialen Medien: FTX. Wie Gerichtsunterlagen vom August nämlich andeuten, erhält die gefallene Börse von Sam Bankman-Fried voraussichtlich am 13. September eine gerichtliche Erlaubnis, die geretteten Krypto-Bestände zu liquidieren. Und diese sind nach wie vor beachtlich. So halten FTX und das Schwester-Unternehmen Alameda Research angeblich Kryptos im Wert von mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar.

Das Rumoren um die bevorstehenden Verkäufe sorgte prompt für Abschläge am Altcoin-Markt, angeführt von Solana. Neusten Erkenntnissen zufolge hatten Insolvenzverwalter bereits erste SOL-Bestände in Bewegung gesetzt. Der breitere Sektor folgte dem früheren Liebling Sam Bankman-Frieds, wonach einige Coins und Token neue Jahres-Tiefstände erreichten. Schon vor der vermeintlichen Liquidierung der FTX-Bestände strauchelt der Markt also. Wie schlimm könnte es noch für die Altcoins werden? Und welche Kryptowährungen zählen überhaupt zum Portfolio der bankrotten Exchange?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden