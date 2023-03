Während der Krypto-Sektor noch seine Wunden aus dem Horrorjahr 2022 leckt, entstehen parallel immer mehr traditionelle Vermögensanlagen, die sich die Tokenisierung auf Blockchain-Basis zunutze machen. Dies mag zwar weniger spektakulär und aufregend sein als NFT- und DeFi-Anwendungen, dafür bieten digitale Wertpapiere mehr Kontinuität, Sicherheit und Planbarkeit.

Security Token: Der Multi-Billionen-Dollar Markt

Nicht nur unser Geld wird digital, sondern auch unsere Wertpapiere. Das haben immer mehr Banken und FinTechs verstanden, die auf dieser Basis neue Standards setzen. So sieht die größte Vermögensverwaltung der Welt, Blackrock, in der Tokenisierung einen neuen, unausweichlichen Trend, der die gesamte Finanzbranche erfasst.

Die Boston Consulting Group schätzt das Volumen von tokenisierten Vermögenswerten auf 16 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2030. Das Wertpapier-Analysehaus WEPEX prognostiziert in einem Szenario wiederum, dass in Deutschland bereits im Jahr 2026 rund ein Drittel aller Wertpapier-Neuemissionen auf digitalen Wertpapieren, im Speziellen der deutschen Sonderform der Kryptowertpapiere nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), basieren sollen. Und dies bei einem Marktvolumen von knapp 1,5 Billionen Euro – nur in Deutschland.

Agitarex: Finanzierung durch digitale Wertpapiere

An genau dieser Stelle kommt die Agitarex ins Spiel. Das neu formierte Start-up aus Köln bietet Unternehmen jeglicher Couleur ein Setup zur Emission eigener Wertpapiere. Sei es mithilfe des Wertpapierinstituts Effecta als Haftungsdach, des regulierten Verwahrers Tangany aus München oder des Tokenisierers Cashlink aus Frankfurt: alles, was man für eine erfolgreiche Emission benötigt, bietet die Agitarex durch ihr Partnernetzwerk.

Gerade für KMUs und Start-ups, die sich weder für einen Bankkredit noch eine Wagniskapitalfinanzierung entscheiden möchten, ist die Emission von Security Token eine spannende Option. Schließlich müssen die Gesellschafter keine Anteile abgeben und sich unwirtschaftlichen Kreditvorgaben der Banken unterwerfen.

Stattdessen können beispielsweise Schuldverschreibungen oder Hybridkapital-Konstruktionen herausgegeben werden. Dabei ist es auch möglich, die Investoren am Erfolg der Unternehmung oder des Projektes zu beteiligen. Während also Unternehmen von einer flexiblen Finanzierungsform profitieren, bei der sie die Kontrolle über das Unternehmen behalten, können Anleger überdurchschnittliche Renditen durch partizipative Elemente erzielen.

Security Token Offering

Den Start macht das Unternehmen Gross & Co. Raumsystem mit TAP Innovation Homes, das modulare Wohnsysteme herstellt. Mit TAP werden bezahlbare und komfortable Wohnlösungen geschaffen. Als erstes Unternehmen hat es die Agitarex-Plattform für ihre Emission ausgewählt. Um die Produktion auszuweiten, hat es sich dazu entschieden, über einen STO Kapital einzusammeln. Kleinanleger können so mit bereits 500 Euro in das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen investieren. In den kommenden Monaten möchte Agitarex weitere STOs auf ihrer Plattform listen.

Schweres Umfeld mit guten Zukunftsaussichten

Auch wenn das Finanzierungsumfeld aktuell kein leichtes ist und die Konkurrenz immer größer wird, gibt sich Agitarex-Geschäftsführer Frank Tischler zuversichtlich:

Der gesamte Sektor steht noch ganz am Anfang. Konkurrenz ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Thema, ganz im Gegenteil, wir sind ein offener Marktplatz, der gerne auch Angebote von anderen Anbietern listet. Doch im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin sind digitale Wertpapiere von der Politik gewollt. Schließlich hat man verstanden, dass KMUs und Start-ups flexible Finanzierungsmöglichkeiten brauchen, um erfolgreich wachsen zu können. Zumal Anleger immer auf der Suche nach starken Unternehmen, Projekte und Ideen sind. Wir sehen unsere Aufgabe also darin, für die nötige Platzierungskraft zu sorgen, indem wir beide Seiten zusammenzubringen. Frank Tischler, Geschäftsführer von Agitarex

Schritt für Schritt zum neuen Branchenstandard

Auf die Frage, was die für ihn nächsten Schritte sind, damit sich der Security-Token-Sektor weiter etabliert, antwortet Tischler, dass es vor allem darum geht „die Kostenvorteile für alle Beteiligten spürbar zu machen“. „Für Unternehmen wie für Anleger muss die Finanzierungsform STO klare Vorteile gegenüber traditionellen Kapitalbeschaffungsmaßnahmen bieten. Weniger Mittelsmänner, schnellere Abwicklung und digitale Prozesse sind da nur der erste Schritt. Zukünftig wird es vor allem auf die Handelbarkeit von tokenisierten Assets ankommen, ein Gamechanger in meinen Augen.“

Disclaimer: Sowohl die BTC-ECHO GmbH als auch einzelne Gesellschafter sind an der Agitarex GmbH als Anteilseigener beteiligt.

