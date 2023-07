Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

Am 30. Juli feierte der Krypto-Space das achtjährige Bestehen der Ethereum-Blockchain. Ein Weltcomputer, den “jeder programmieren” kann, dezentral organisiert. So kündigten die Programmierer das Protokoll 2015 an. Seitdem legte das Netzwerk eine beachtliche Entwicklung hin. Eine Marktkapitalisierung jenseits der 200 Milliarden US-Dollar spricht eine deutliche Sprache. Der native Token (ETH) der Smart-Contract-Plattform ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. Der Entwicklungsdrang bei Ethereum zeigt sich weiter ungebrochen. Im Juni zählte die Plattform 6.000 aktive Entwickler.

Doch wo steht das Krypto-Projekt heute? Einige Meilensteine im Überblick.

Ethereum: Gamechanger Smart-Contracts

