App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs112,714.00 $0.36%
Ethereum-Kurs4,557.58 $-1.84%
XRP-Kurs3.01 $-0.28%
Cardano-Kurs0.868697 $0.01%
Solana-Kurs213.80 $4.11%
Dogecoin-Kurs0.223594 $1.39%
BNB-Kurs869.52 $1.01%
Polkadot-Kurs3.98 $2.01%
IOTA-Kurs0.201673 $2.47%
Official Trump-Kurs8.57 $1.28%
TRON-Kurs0.346726 $-1.01%
Stellar-Kurs0.385104 $-0.11%

Insiderhandel? YZY-Token: 74 Prozent der Wallets verlieren Geld

Kurz nach dem Launch von Kanye Wests YZY fällt der Token um 81 Prozent. Profitiert haben nur wenige Insider.

David Scheider
Teilen
Solana-Kurs213.80 $4.11 %
Bitcoin kaufen
Kanye West mit einer dunklen Sonnenbrille und einer weißen Jeansjacke geht vor einem Gebäude mit goldfarbenen Türen.

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Michael R. Sisak

 | Hat sich Kanye West an dem Projekt persönlich bereichert?
  • Nur eine Woche nach dem Launch des Kanye-West-Memecoins YZY stehen rund 74 Prozent der Investorinnen und Investoren mit Verlusten da. Von 70.201 Wallets, die mit dem Solana-basierten Token gehandelt haben, verzeichneten laut Daten von Dune.com 51.862 Verluste. Der kollektive Schaden: rund 74,8 Millionen US-Dollar.
  • Profitiert haben nur wenige. Laut Dune Analytics gingen knapp 30 Prozent aller YZY-Gewinne an nur elf Wallets – nicht untypisch für Memecoins.
Tabelle mit einer Zusammenfassung der Gewinne von Solana-Token-Händlern, mit Kategorien für Gewinn oder Verlust, Anzahl, Gesamt-PnL, durchschnittlich gekaufte Token und durchschnittlich verkaufte Token.
Elf Trader wurden durch den Kanye-Token-Sale zu Millionären | Quelle: Dune Analytics
  • Bereits kurz nach dem Start des Token Sales hatte Mikey Shelton, einer der Entwickler, öffentlich mit Gewinnen geprahlt. Das zog Vorwürfe nach Insider-Handel nach sich.
  • Auch von sogenanntem YZY-Sniping und Marktmanipulation ist die Rede. Sniping bezeichnet eine Taktik, bei der automatisierte Bots unmittelbar nach dem Launch eines neuen Tokens große Mengen des Angebots aufkaufen – meist innerhalb von Sekundenbruchteilen. Ziel ist es, sich zu extrem niedrigen Preisen einzudecken, bevor der Marktpreis steigt.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

Quellen

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: So sieht das ideale Krypto-Portfolio laut KI aus
Bayrische Flagge
Bitcoin kritisch, Blockchain im FokusBitcoin und Bayern: So denkt der Freistaat über Krypto und Co.
Das rosafarbene Uniswap-Einhorn-Logo hebt sich von einem verschwommenen Kryptowährungspreisdiagramm ab.
UNI-KursanalyseUniswap (UNI): Übernehmen die Bullen wieder das Ruder?
Cronos
0.338827 $
27.12%
Provenance Blockchain
0.027598 $
22.81%
Mantle
1.26 $
5.95%
Ethena
0.660540 $
5.87%
Jupiter
0.520935 $
4.68%
Chainlink
25.49 $
4.24%
Solana
213.80 $
4.11%
Binance Staked SOL
228.82 $
3.87%
Jito Staked SOL
260.93 $
3.76%
KuCoin
13.58 $
3.55%
OKB
164.36 $
-6.72%
Kinetiq Staked HYPE
48.29 $
-4.27%
Hyperliquid
48.25 $
-3.86%
Sky
0.063694 $
-3.59%
Aave
317.16 $
-2.86%
Pudgy Penguins
0.030517 $
-1.93%
Wrapped Beacon ETH
4,911.42 $
-1.86%
Ethereum
4,557.58 $
-1.84%
Four
3.59 $
-1.83%
StakeWise Staked ETH
4,796.27 $
-1.70%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren