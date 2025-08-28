- Nur eine Woche nach dem Launch des Kanye-West-Memecoins YZY stehen rund 74 Prozent der Investorinnen und Investoren mit Verlusten da. Von 70.201 Wallets, die mit dem Solana-basierten Token gehandelt haben, verzeichneten laut Daten von Dune.com 51.862 Verluste. Der kollektive Schaden: rund 74,8 Millionen US-Dollar.
- Profitiert haben nur wenige. Laut Dune Analytics gingen knapp 30 Prozent aller YZY-Gewinne an nur elf Wallets – nicht untypisch für Memecoins.
- Bereits kurz nach dem Start des Token Sales hatte Mikey Shelton, einer der Entwickler, öffentlich mit Gewinnen geprahlt. Das zog Vorwürfe nach Insider-Handel nach sich.
- Auch von sogenanntem YZY-Sniping und Marktmanipulation ist die Rede. Sniping bezeichnet eine Taktik, bei der automatisierte Bots unmittelbar nach dem Launch eines neuen Tokens große Mengen des Angebots aufkaufen – meist innerhalb von Sekundenbruchteilen. Ziel ist es, sich zu extrem niedrigen Preisen einzudecken, bevor der Marktpreis steigt.
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren