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Neuer Meilenstein 

KI-Agenten wickeln mehr als 100 Millionen Zahlungen auf Base ab

KI-Agenten haben auf Base die Marke von 100 Millionen Zahlungen überschritten. Die Technologie gewinnt im Krypto-Sektor zunehmend an Bedeutung.

Moritz Draht
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Eine Roboterhand hält einen Dollarschein

Beitragsbild: Shutterstock

 | KI-Agenten nutzen Blockchain-Netzwerke zunehmend für eigenständige Zahlungen

Die Nutzung von KI-Agenten im Krypto-Space nimmt weiter zu. Über das x402-Protokoll wurden inzwischen mehr als 100 Millionen Transaktionen von KI-Agenten auf der Ethereum Layer-2 Base abgewickelt, wie aus einem Bericht des Analyseunternehmens Chainalysis hervorgeht. Das von Coinbase entwickelte Protokoll ermöglicht automatisierte Zahlungen zwischen Software-Anwendungen.

Zu einem deutlichen Wachstumsschub kam es demnach gegen Ende vergangenen Jahres, ausgelöst durch das Memecoin-Projekt PING. Nutzer konnten den Token nur über das x402-Protokoll beziehen. In der Folge schossen die Transaktionszahlen zeitweise in die Höhe.

Bis zum ersten Quartal 2026 verlangsamte sich das Wachstum jedoch wieder. Chainalysis führt das vor allem auf die nachlassende Aktivität rund um das Memecoin-Projekt zurück. “Ob dies auf nachhaltige Adoption oder lediglich auf eine neue Nutzergruppe zurückzuführen ist, bleibt abzuwarten”.

Laut Chainalysis machten Anfang 2026 zudem Zahlungen von mehr als einem US-Dollar bereits rund 95 Prozent des gesamten Volumens aus. Das Protokoll habe bewiesen, dass es “hohe Transaktionslasten parallel verarbeiten kann – eine Grundvoraussetzung für eine Infrastruktur, die künftig autonomen KI-Handel unterstützen soll”.

KI-Agenten erobern Krypto

KI-Agenten sind Softwareprogramme, die mithilfe Künstlicher Intelligenz eigenständig Aufgaben erledigen können. Sie analysieren Informationen, treffen Entscheidungen und führen bestimmte Prozesse automatisiert aus. In der Krypto-Branche gelten sie als einer der wichtigsten Anwendungsfälle für die Verbindung von Blockchain und Künstlicher Intelligenz.

Einer Expertenumfrage von BTC-ECHO zufolge könnten KI-Agenten zu den vielversprechendsten Entwicklungen im Krypto-Sektor zählen.

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