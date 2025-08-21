| Kanye West Hype um Ye-Token YZY – hier kannst du ihn traden

- Der umstrittene Rapper Ye (ehemals Kanye West) lanciert seinen Token YZY auf Solana. Auf der Plattform X bestätigt der Rapper den Token-Launch. “Der offizielle YZY-Token ist jetzt live”, heißt es dort. Auf der Website schreibt das Team: “YZY Money ist ein Konzept für ein neues Finanzsystem, das auf Kryptografie basiert.”
- Seine Ankündigung löste einen Kaufrausch aus, der die Marktkapitalisierung des Tokens innerhalb einer Stunde nach der Einführung auf über drei Milliarden US-Dollar steigen ließ. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung des Tokens 1,1 Milliarden US-Dollar auf Jupiter. Der Token handelt nach Daten von Coinmarketcap derzeit für 1,15 US-Dollar.
- Mit einem Handelsvolumen von 622 Millionen US-Dollar ist er einer der Trending-Coins auf der Solana-DEX Jupiter. Dort ist der Token jetzt auch in Deutschland handelbar.
- Laut Website ist YZY auch mehr als nur eine Memecoin. Geplant ist mit Ye Pay auch ein Zahlungsdienstleister sowie die YZY Card, mit der man YZY und USDC ausgeben kann.
- Auch prominente Figuren aus dem Kryptospace springen auf den YZY-Hype auf. Arthur Hayes etwa bittet Kanye West darum, ihn nicht zu “rugpullen”.
