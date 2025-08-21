App herunterladen
Riesiges Interesse  Kanye West lanciert YZY-Token auf Solana

Der YZY Token von Kanye West ist live und erreicht eine Marktkapitalisierung von bis zu drei Milliarden US-Dollar. Auch im DACH-Raum ist der Token handelbar.

David Scheider
Solana-Kurs184.22 $1.72 %
Kanye West Ye mit rasiertem Kopf, Bart und Schnurrbart trägt eine dunkle Sonnenbrille und ein schwarzes Hemd und steht vor einem dunklen Hintergrund mit weißen Buchstaben, der stark an Kanye West erinnert.

Beitragsbild: picture alliance

 Kanye West Hype um Ye-Token YZY – hier kannst du ihn traden
  • Der umstrittene Rapper Ye (ehemals Kanye West) lanciert seinen Token YZY auf Solana. Auf der Plattform X bestätigt der Rapper den Token-Launch. “Der offizielle YZY-Token ist jetzt live”, heißt es dort. Auf der Website schreibt das Team: “YZY Money ist ein Konzept für ein neues Finanzsystem, das auf Kryptografie basiert.”
  • Seine Ankündigung löste einen Kaufrausch aus, der die Marktkapitalisierung des Tokens innerhalb einer Stunde nach der Einführung auf über drei Milliarden US-Dollar steigen ließ. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung des Tokens 1,1 Milliarden US-Dollar auf Jupiter. Der Token handelt nach Daten von Coinmarketcap derzeit für 1,15 US-Dollar.
  • Mit einem Handelsvolumen von 622 Millionen US-Dollar ist er einer der Trending-Coins auf der Solana-DEX Jupiter. Dort ist der Token jetzt auch in Deutschland handelbar.
  • Laut Website ist YZY auch mehr als nur eine Memecoin. Geplant ist mit Ye Pay auch ein Zahlungsdienstleister sowie die YZY Card, mit der man YZY und USDC ausgeben kann.
  • Auch prominente Figuren aus dem Kryptospace springen auf den YZY-Hype auf. Arthur Hayes etwa bittet Kanye West darum, ihn nicht zu “rugpullen”.
    Quellen

