- Ein gewiefter Krypto-Wal hat Berichten zufolge Polymarket-Bots überlistet und durch massive Wetten auf XRP 233.000 US-Dollar eingestrichen. Die Aktion fand am späten Samstagabend statt, als die Handelsvolumina im gesamten Krypto-Ökosystem besonders niedrig waren und kleine Kauf- oder Verkaufsaufträge eine überproportionale Auswirkung auf die Marktpreise hatten.
- Der Trader kaufte aggressiv Anteile in einem Polymarket-Kontrakt auf den bevorstehenden Preis des Ripple-Tokens. Mit fortschreitender Zeit trieben die aggressiven Käufe die Anteile auf 70 Cent, obwohl der Spot-Preis von XRP an den großen Börsen in diesem Zeitraum um 0,3 Prozent nachgab.
- Aufgrund dieser Diskrepanz und der damit einhergehenden scheinbaren Arbitrage-Möglichkeit verkauften Polymarket-Bots automatisch mehr dieser Anteile. Das ermöglichte es dem Trader, insgesamt 77.000 Anteile zu einem Durchschnittspreis von 48 Cent anzuhäufen.
- Zwei Minuten vor Deadline tätigte eine Binance Wallet, das Berichten zufolge mit dem Trader in Verbindung steht, einen großen XRP-Kauf im Wert von 1 Million US-Dollar, was den Preis um etwa 0,5 Prozent nach oben trieb.
- Dieser Preissprung bei XRP stellte sicher, dass der Polymarket-Kontrakt als Gewinn abgerechnet wurde, wodurch die Anteile des Traders für eine Auszahlung von 1 US-Dollar pro Stück qualifiziert waren – ein erheblicher Gewinn gegenüber den durchschnittlichen Anschaffungskosten von 48 Cent.
- Der Händler verkaufte daraufhin die gekauften XRP auf Binance wieder ab, wodurch der Spot-Preis wieder sank. Die gesamte Operation kostete den Händler etwa 6.200 US-Dollar, während Bots über Nacht die Gewinne eines ganzen Jahres verloren.
- Dasselbe Spiel führte er scheinbar mehrmals durch. Einige Bots wurden rechtzeitig abgeschaltet. Andere reagierten nicht schnell genug und verloren ihr gesamtes Guthaben.
