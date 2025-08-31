App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.84 T $
Bitcoin-Kurs109,001.00 $0.25%
Ethereum-Kurs4,473.25 $2.89%
XRP-Kurs2.81 $-0.10%
Cardano-Kurs0.824499 $0.93%
Solana-Kurs205.00 $1.89%
Dogecoin-Kurs0.217770 $1.27%
BNB-Kurs865.18 $0.85%
Polkadot-Kurs3.81 $1.00%
IOTA-Kurs0.192759 $0.53%
Official Trump-Kurs8.64 $3.30%
TRON-Kurs0.341850 $1.04%
Stellar-Kurs0.356741 $-0.33%

Gewagte These XRP: Markieren die Spot ETFs das Ende für Kryptowährung?

Die XRP Spot ETFs werden das Ende der Kryptowährung einläuten, schreibt ein Analyst. Doch was spricht dafür – und was dagegen?

Daniel Hoppmann
Teilen
XRP-Kurs2.81 $-0.10 %
Bitcoin kaufen
Eine Ripple-Münze (XRP) auf einem digitalen Bildschirm, der ein Candlestick-Diagramm mit roten und grünen Balken anzeigt, das die Handelsdaten von Kryptowährungen und das wachsende Interesse an Spot-ETFs darstellt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wird der Handelsstart der XRP ETFs zum Fiasko?
  • Wohl kaum einem Ereignis fiebert die XRP-Community so entgegen, wie dem Launch der Spot ETFs in den USA. Nun warnt Analyst Adriano Feria, die Indexfonds könnten für die Kryptowährung “der Anfang vom Ende” sein.
  • Sein Hauptargument: Sobald die ETFs an den Start gehen, werde sich zeigen, dass XRP kein signifikantes institutionelles Interesse auf sich vereinen wird. So die ernüchternde Prognose
  • Anders als beim Launch der Bitcoin oder Ethereum ETFs fehlen bei XRP bislang die großen Zugpferde wie BlackRock oder Fidelity. Beide Vermögensverwalter erteilten einem Indexprodukt auf Basis der Kryptowährung von Ripple eine klare Absage. Für manche Trader wirkt diese Abwesenheit deshalb abschreckend.
  • Andere wiederum schreiben den XRP ETFs durchaus großes Potenzial zu. Sie könnten zu den erfolgreichsten Krypto-Indexfonds überhaupt werden.
  • Ein Argument in dem Zusammenhang, liefern die Futures ETF. Seit dem Handelsstart an der Chicago Mercantile Exchange (CME) konnten die Finanzprodukte ein Open Interest von einer Milliarde US-Dollar erreicht – ein historischer Rekord.
  • Nominell werden die XRP ETFs wohl nicht an die Milliardenschweren Zuflüsse von Bitcoin und Ethereum vorbeikommen. Gemessen an der Marktkapitalisierung dürften Inflows zwischen 3 und 4 Milliarden US-Dollar bereits ein Erfolg sein. Wie das gelingen kann, lest ihr hier: Ripple meets Wall Street: So könnten Milliarden in die XRP Spot ETFs fließen
  • Ohnehin steht aber noch die Genehmigung der SEC aus. Die US-Börsenaufsicht hatte eine Entscheidung immer wieder verschoben, zuletzt auf Ende Oktober.
  • Laut dem Prognosemarkt Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung aktuell bei 87 Prozent. Gute Vorzeichen für die zwölf Antragsteller rund um Canary Capital, Coinshares, Grayscale und Co.
Empfohlenes Video
Kannst du mit 50 € in Bitcoin reich werden?

Quellen

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Physische Darstellungen verschiedener Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum und Binance Coin, ruhen auf einem digitalen Bildschirm, der die Marktdaten von Krypto-Insider anzeigt - perfekt, um Ihr Altcoin-Portfolio zu präsentieren.
Token vor "gigantischer" Bewertung“Extremes Wachstum”: Auf diese Altcoins setzen professionelle Krypto-Investoren
Verschiedene physische Krypto-Coins, darunter Ethereum, Dogecoin, Ripple, Litecoin und Bitcoin
"Solo-Mining kann im Einzelfall lohnend sein"Solo-Mining: Diese Altcoins lohnen sich 2025 besonders
Eine Monero-Münze wird prominent vor mehreren anderen Münzen angezeigt, mit einem roten, schwankenden Graphen im unscharfen Hintergrund, der die Dynamik des Kryptomarktes von Monero hervorhebt.
XMR im ZangengriffDie zweifelhafte Zukunft von Monero
POL (ex-MATIC)
0.282751 $
11.25%
Official Trump
8.64 $
3.30%
Flare
0.021916 $
3.09%
Wrapped stETH
5,417.93 $
3.06%
Kelp DAO Restaked ETH
4,697.38 $
2.98%
StakeWise Staked ETH
4,710.18 $
2.98%
Liquid Staked ETH
4,830.16 $
2.96%
WETH
4,476.71 $
2.95%
Renzo Restaked ETH
4,724.80 $
2.91%
Lido Staked Ether
4,463.40 $
2.90%
Cronos
0.292670 $
-6.99%
Pi Network
0.368594 $
-4.14%
Story
7.80 $
-3.82%
OKB
173.12 $
-2.72%
Provenance Blockchain
0.026221 $
-2.36%
Mantle
1.18 $
-1.30%
Hedera
0.223513 $
-0.79%
NEXO
1.24 $
-0.62%
Internet Computer
4.81 $
-0.52%
Stellar
0.356741 $
-0.33%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren