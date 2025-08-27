App herunterladen
TradFi-Investoren bekunden Interesse Ripple meets Wall Street: So könnten Milliarden in die XRP Spot ETFs fließen

Zuletzt zweifelten viele Krypto-Experten an einem Erfolg von Ripple Spot ETFs nach dem Handelsstart. Warum sie irren könnten – und was das für den XRP-Kurs bedeuten würde.

Tobias Zander
Goldmünzen, gestapelt neben großen Buchstaben mit der Aufschrift ETF und einer Goldmünze mit dem Logo der Kryptowährung Ripple (XRP).

Beitragsbild: KI-generiert

 | Ein XRP Spot ETF könnte frische Milliarden in den Markt spülen

Seit Monaten hoffen XRP-Anleger auf eine baldige Zulassung der Ripple Spot ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC). Doch obwohl die Chancen aufgrund der Krypto-Regulierungswende in den USA eigentlich gut standen, wurde die Entscheidung über mehrere XRP-ETF-Anträge zuletzt erneut verschoben. Darüber hinaus ließ ausgerechnet BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, durchsickern, dass er derzeit kein Interesse an einem XRP-Produkt habe. Da BlackRock sowohl im Bitcoin- als auch im Ethereum-ETF-Markt den jeweils erfolgreichsten Indexfonds betreibt, erscheint das Potenzial für börsengehandelte Ripple-Fonds nun dementsprechend limitiert.

Vermutlich lässt der Platzhirsch vorsichtshalber bewusst den kleineren Konkurrenten den Vortritt und will erst einmal abwarten, ob traditionelle Investoren überhaupt Interesse an XRP zeigen. Doch immerhin: Spot-ETF-Anträge für den Ripple-Coin gibt es zur Genüge, darunter jene von Grayscale, ProShares, WisdomTree, Bitwise und 21Shares. Was Krypto-Investoren nun zusätzlich ermutigen dürfte: Die XRP Futures ETFs haben nur drei Monate nach dem Handelsstart an der Chicago Mercantile Exchange (CME) ein Open Interest von einer Milliarde US-Dollar erreicht – ein historischer Rekord.

Diese beeindruckende Geschwindigkeit löst nun eine neue Runde von Spekulationen über das womöglich doch zu niedrig eingestufte Potenzial der Ripple Spot ETFs aus. “Es gibt bereits Futures-basierte XRP ETFs im Wert von über 800 Millionen US-Dollar. Ich glaube, dass die Nachfrage nach XRP Spot ETFs unterschätzt wird”, schreibt etwa Nate Geraci von NovaDius Wealth Management optimistisch.

Bloomberg-Analyst Eric Balchunas, der die Erwartungshaltung vieler Ripple-Enthusiasten in der Vergangenheit bremste, sieht sich zu einer Klarstellung genötigt: “Wir haben nie gesagt, dass es keine Nachfrage gibt.” Stattdessen hätten er und sein Kollege James Seyffart vielmehr einen einprägsamen Spruch erfunden, um zu beschreiben, wie sich Altcoin ETFs wahrscheinlich entwickeln werden: “Je weiter man sich von BTC entfernt, desto weniger Kapital wird es geben.”

Ripple-Realismus versus utopische XRP-Prognosen

Da die Marktkapitalisierung von XRP mit derzeit 178 Milliarden US-Dollar weniger als ein Zehntel des Wertes aller zirkulierenden Bitcoin ausmacht, könnte der Ripple-Coin bereits von deutlich bescheideneren Nettozuflüssen profitieren als die Krypto-Leitwährung. Seit dem Handelsstart im Januar flossen etwa 54 Milliarden US-Dollar in die Bitcoin ETFs von BlackRock, Fidelity und Co. – neben den Käufen von Treasury-Firmen wie Strategy oder Metaplanet zweifellos einer der Haupttreiber des BTC-Kurses.

Übertragen auf die XRP-Marktkapitalisierung hieße das: Wenn etwa 4,3 Milliarden US-Dollar frisches Wall-Street-Kapital in die Ripple Spot ETFs fließen, könnte das bereits für einen vergleichbaren Effekt sorgen. Weil die Wahrscheinlichkeit einer SEC-Genehmigung für die XRP-Indexfonds im Jahr 2025 bei 82 Prozent liegt, ist das Szenario einer neuen Ripple-Kursrallye im vierten Quartal daher nicht abwegig.

Ein Liniendiagramm veranschaulicht die schwankende Wahrscheinlichkeit, dass ein Ripple-ETF im Jahr 2025 zugelassen wird, wobei die Chancen laut Polymarket im August derzeit bei 82 % liegen.
Ripple-ETF-Genehmigungswahrscheinlichkeit im Jahr 2025 I Quelle: Polymarket

Diese Summe deckt sich auch mit einem JPMorgan-Bericht aus dem Januar, laut welchem der Ripple-Coin im ersten ETF-Handelsjahr “4 bis 8 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital erhalten könnte”. Dennoch sollten sich Anleger nicht von wahnwitzigen XRP-Kursprognosen beirren lassen. So schrieb der Krypto-Influencer “Pumpius” auf X kürzlich von einer “Blaupause für ein Multi-Billionen-Dollar-Upgrade” und stellte einen XRP-Kurs von nicht weniger als 10.000 US-Dollar in den Raum.

Angesichts der 59,5 Milliarden Ripple-Coins, die sich aktuell im Umlauf befinden, entspräche das einer Marktkapitalisierung von sage und schreibe 595 Billionen US-Dollar – etwa so viel, wie Aktien, Immobilien, Anleihen und alle anderen Vermögenswerte der Menschheit derzeit zusammengerechnet auf die Waage bringen. Warum viele Ripple-Prognosen trotz bullisher Vorzeichen jenseits von Gut und Böse sind, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Wird der XRP-Kurs auf 1.000 USD explodieren?

Quellen

