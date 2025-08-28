- Im XRP-Podcast mit Paul Barron äußern sich die Gründer der Web3-App Easy App Dom und Phil Kwok ausgesprochen bullish in Bezug auf XRP.
- Sie gehen sogar davon aus, dass der XRP-ETF zum erfolgreichsten Krypto-Indexfonds überhaupt wird. “Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen”, antwortet Dom Kwok auf die Frage, ob der ETF alle Rekorde brechen kann.
- Der Gründer der mit vier Milliarden US-Dollar bewerteten Easy App begründet seinen Optimismus mit dem riesigen Interesse an XRP: “Wenn du dir die Ripple-Holder-Base anschaust – die ist riesig. Das Handelsvolumen zählt zu den höchsten im gesamten Krypto-Markt”, sagt Kwok.
- Bisher gibt es nur Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Ripple ist aber der heißeste Kandidat für eine baldige Zulassung. Zuletzt wurde die Entscheidung über mehrere XRP-ETF-Anträge aber erneut verschoben.
- Die Nachfrage scheint aber durchaus gewaltig: “Es gibt bereits Futures-basierte XRP-ETFs im Wert von über 800 Millionen US-Dollar. Ich glaube, dass die Nachfrage nach Ripple-Spot-ETFs unterschätzt wird”, schreibt etwa Nate Geraci von NovaDius Wealth Management optimistisch.
Quellen
