Canary-Capital-CEO XRP-ETFs: “Halte zehn Milliarden US-Dollar für eine sehr sichere Wette”

Der XRP-Kurs legt binnen weniger Tage um knapp zehn Prozent zu. Canary-Capital-CEO Steven McClurg sieht erhebliches Potenzial für XRP-ETFs mit möglichen Zuflüssen in Milliardenhöhe.

Dominic Döllel
XRP-Kurs2.97 $0.21 %
 Viele Investoren spekulieren auf einen Kursanstieg bei XRP
  • Der XRP-Kurs ist auf über drei US-Dollar geklettert und damit innerhalb von sieben Tagen um knapp zehn Prozent gestiegen.
  • Laut dem CEO von ETF-Emittent Canary Capital könnte der Kurs in Zukunft aber noch deutlich steigen. So äußerte sich Steven McClurg jüngst in einem Interview optimistisch über das Marktpotenzial von XRP-ETFs.
  • “Ich halte zehn Milliarden US-Dollar an Zuflüssen für eine sehr sichere Wette”, so McClurg. Zuvor hatte er mit fünf Milliarden US-Dollar im ersten Monat gerechnet. Als Referenz führte er die Einführung des ersten Bitcoin-Futures-ETFs an, an dem er selbst beteiligt war und der über eine Milliarde US-Dollar am ersten Handelstag anzog.
  • McClurg zufolge könnten XRP-ETFs in den ersten Tagen zwei bis drei Milliarden US-Dollar einsammeln. Damit würden sie zu den zwanzig größten ETF-Starts in der Geschichte zählen – abhängig von der Marktstimmung zum Zeitpunkt der Zulassung.
  • Durch den Stillstand der US-Regierung sind sämtliche Entscheidungen über laufende Anträge für börsengehandelte XRP-Fonds (ETFs) ausgesetzt. Aktuell liegen der SEC sechs Vorschläge von Grayscale, 21Shares, Bitwise, WisdomTree, Canary Capital und CoinShares vor. Solange keine Mitarbeitenden zur Prüfung bereitstehen, können keine Genehmigungen erteilt werden.
  • Übrigens: Es gibt bereits einen XRP-ETF, der bei seinem Start vor etwa zwei Wochen deutliche Gewinne einfahren konnte. Der ETF wurden unter dem Investment Company Act von 1940 genehmigt. Anders als Bitcoin- oder Ethereum-ETFs nach dem “33 Act” investiert die Struktur in ausländische ETPs und Tochtergesellschaften, um die Kurse von XRP und DOGE abzubilden.
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten

