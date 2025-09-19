$XRPR traded $37.7m on Day One, which edges out $IVES for the biggest day one (natural) $ volume of any 2025 launch. $DOJE is no slouch at $17m, which would be Top 5 for year.. out of 710 launches. Good sign for the onslaught of 33 Act ETFs coming soon.. pic.twitter.com/JaQP9ekFIq

Quelle:

In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.

Affiliate-Links

In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.