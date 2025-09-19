- Die ersten US-ETFs auf XRP und Dogecoin sind am Donnerstag mit einem Handelsvolumen von 54,7 Millionen US-Dollar gestartet. Damit lagen sie weit über den üblichen 1 Million US-Dollar, die neue ETFs am ersten Tag durchschnittlich erreichen.
- Der REX-Osprey XRP ETF (XRPR) erzielte allein 37,7 Millionen US-Dollar an Handelsvolumen. Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas war es das größte Day-One-Volumen aller ETF-Starts im Jahr 2025. Schon in den ersten 90 Minuten gingen 24 Millionen US-Dollar durch die Bücher.
- Auch der REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) übertraf die Erwartungen deutlich. Statt der prognostizierten 2,5 Millionen US-Dollar erreichte er 17 Millionen US-Dollar und landete damit unter den Top 5 von mehr als 700 ETF-Starts in diesem Jahr.
- Beide ETFs wurden unter dem Investment Company Act von 1940 genehmigt. Anders als Bitcoin- oder Ethereum-ETFs nach dem “33 Act” investiert die Struktur in ausländische ETPs und Tochtergesellschaften, um die Kurse von XRP und DOGE abzubilden.
- Analysten sehen in den starken Zahlen ein positives Zeichen für die Vielzahl an weiteren Krypto-ETF-Anträgen, die derzeit auf ihre SEC-Zulassung warten. Viele davon betreffen spekulative Altcoins oder neue Instrumente wie Staking-Produkte.
- Trotz des ETF-Booms konnten XRP und Dogecoin die Rallye nicht halten. XRP notierte zuletzt bei rund 3 US-Dollar, während DOGE wieder auf 0,27 US-Dollar zurückfiel.
- Seit Jahresbeginn ist der Ripple-Coin bereits um 45 Prozent gestiegen. XRP setzte zuletzt ein bedeutendes charttechnisches Signal, indem der Kurs sowohl der 50 Tage EMA als auch die rote diagonale Widerstandslinie nach oben durchbrechen konnte. Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, erfahrt ihr hier: XRP im Spannungsfeld: Kommt jetzt der Ausbruch?
