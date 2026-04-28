Der MSCI World hält sich auf Kurs und zeigt weiterhin Stabilität. Entscheidend ist nun, wie stark der Anstieg bis Jahresende noch ausfallen kann.

Wird Bitcoin den MSCI World einholen oder bleiben Aktien langfristig überlegen?

Wird Bitcoin den MSCI World einholen oder bleiben Aktien langfristig überlegen?

Der MSCI World zählt zu den wichtigsten globalen Aktienindizes und hat sich im Vergleich zu Bitcoin über weite Strecken deutlich besser geschlagen. Seit Jahresanfang liegt der Index rund 4,56 Prozent im Plus, während Bitcoin knapp 14 Prozent im Minus notiert. Auch auf Jahressicht zeigt sich ein ähnliches Bild. Der MSCI World kommt auf ein Plus von 10,48 Prozent, während Bitcoin rund 18,59 Prozent verloren hat.

Lediglich auf Monatssicht konnte Bitcoin zuletzt stärker zulegen und den MSCI World übertreffen. Insgesamt bleibt die Entwicklung jedoch klar zugunsten des Aktienmarktes. Entscheidend wird nun, ob sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzt oder sich die Dynamik zwischen beiden Anlageklassen noch einmal verschiebt.

Wird Bitcoin den MSCI World einholen?

Die Kursprognosen für Bitcoin zeichnen drei mögliche Szenarien, die vom technischen Analyse-Tool von BTC-ECHO abgeleitet wurden. Im neutralen Szenario wird ein Kursbereich zwischen 76.000 und 77.500 US-Dollar erwartet, wobei die Wahrscheinlichkeit mit 40 Prozent am höchsten eingeschätzt wird. Dieses Szenario geht davon aus, dass sich der Markt stabilisiert und in einer engen Spanne weiterläuft.

Das bullische Szenario sieht einen Anstieg auf 77.500 bis 81.000 US-Dollar vor und wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent bewertet. Hier würde Bitcoin weiter an Dynamik gewinnen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Das bearische Szenario fällt mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent am geringsten aus. In diesem Fall könnte der Kurs auf 71.000 bis 74.900 US-Dollar zurückgehen und damit eine schwächere Marktphase einleiten.

Bitcoin liegt aktuell weit unter seinem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar / Quelle: BTC-ECHO

Insgesamt ergibt sich ein Bild mit begrenztem, aber vorhandenem Aufwärtspotenzial. Sowohl der MSCI World als auch Bitcoin könnten bis Jahresende zulegen.

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