- Sieben Vermögensverwalter haben einen Ripple Spot ETF in den USA beantragt. Mit von der Partie ist auch Canary Capital, dessen Geschäftsführer Steven McClurg in einem neuen Interview die wachsende Popularität von XRP an der Wall Street betont.
- Seiner Überzeugung nach könnte der Ripple ETF “in rein finanzieller” Hinsicht sogar die Ethereum-Nettozuflüsse nochmals überbieten und in den ersten Handelsmonaten mehr als 5 Milliarden US-Dollar einsammeln.
- Dafür nennt McClurg einen klaren Grund: “Nach Bitcoin ist XRP wahrscheinlich die bekannteste Kryptowährung an der Wall Street.” Erst auf dem dritten Platz käme Ethereum, obwohl die ETH-Gesamtmarktkapitalisierung mehr als dreimal so groß ist.
- Im Moment des Schreibens handelt der Ripple-Coin bei 2,79 US-Dollar, was einem Kurszuwachs von 1,9 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Auf Wochensicht sieht sich der XRP-Kurs allerdings mit einem 5,5-prozentigen Rücksetzer konfrontiert.
- Noch optimistischer als der Canary-CEO äußerten sich die Gründer der Web3-App Easy App Dom und Phil Kwok. Ihrer Einschätzung nach könnten die Ripple-Indexfonds sogar noch erfolgreicher werden als die Bitcoin ETFs, weil es eine “riesige Holder Base” gebe.
- Es gibt bislang keine offizielle Entscheidung der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) über die ausstehenden Ripple-ETF-Anträge. Laut der zentralen Krypto-Wettplattform Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung 2025 bei 87 Prozent.
- Nicht alle Krypto-Experten sind so optimistisch für die XRP-Zukunft. Analyst Adriano Feria erklärte kürzlich, dass die “Ripple ETFs höchstwahrscheinlich den Anfang vom Ende für XRP” markieren werden.
- Seiner Einschätzung nach gebe es “kein signifikantes institutionelles Interesse” für die drittgrößte Kryptowährung. Warum einige Ripple-Erwartungen auch im Falle eines ETF-Erfolges überzogen sind, lest ihr in diesem Artikel: “Kann der XRP-Kurs auf 1.000 US-Dollar steigen?“
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+