Mit der Market Structure Bill wollen die USA 2025 ein weiteres Krypto-Gesetz durchsetzen – inklusive der Abschaffung des Howey-Tests.

Weitere Krypto-Gesetze sollen noch 2025 kommen

USA geben weiter Gas

Die USA arbeiten mit Hochdruck an der Verabschiedung einer umfassenden Krypto-Gesetzgebung, der sogenannten Market Structure Bill.

Bereits bis Ende des Jahres soll der Entwurf für US-Präsident Donald Trump zur Unterschrift bereitliegen. Das berichtet The Block unter Berufung auf Patrick Witt, einen Krypto-Berater des Weißen Hauses.

In Washington habe das Gesetz eine “hohe Priorität”. Immerhin will die Trump-Administration die USA zum führenden Krypto-Standort der Welt ausbauen.

Das Gesetz sieht vor, die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC klarer zu regeln. Während die SEC sich weiterhin um Wertpapiere kümmern würde, fiele die Aufsicht über digitale Rohstoffe wie Bitcoin unter die CFTC. Ziel sei es, den bislang bestehenden regulatorischen Flickenteppich zu beseitigen.

Zudem sieht der Entwurf neue Definitionen vor, wann Coins und Token als Wertpapiere gelten. Der bislang geltende Howey Test soll abgeschafft und durch eine auf Krypto-zugeschnittene Version ersetzt werden.

Neben der Klärung der Aufsichtsstrukturen enthält der Entwurf Bestimmungen zu Stablecoins, zu Kapitalanforderungen für Emittenten sowie zu Marktplätzen und Verwahrstellen. Die Regelungen bauen auf dem im Juli verabschiedeten GENIUS Act auf.

In den USA hatte die Market Structure Bill zuletzt parteiübergreifend an Unterstützung gewonnen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten sehen die Notwendigkeit, die bislang lückenhafte Regulierung zu modernisieren. Beobachter gehen davon aus, dass die Finalisierung des Gesetzes maßgeblich den Ton für die globale Krypto-Regulierung setzen könnte.

In Europa gibt es mit der MiCA bereits ein umfangreiches Regime, das den Krypto-Markt EU-weit regelt. Allerdings stehen einige dieser Regeln auf dem Prüfstand. Mehr dazu lest ihr hier: MiCA-Schlupflöcher: Behörden fordern europaweit strengere Krypto-Kontrollen

