Europas Krypto-Regeln stehen erneut auf dem Prüfstand: Aufsichtsbehörden kritisieren MiCA-Lücken und drängen auf eine einheitliche Kontrolle.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Aufsichtsbehörden aus Österreich, Frankreich und Italien die Krypto-Regulierung in Europa verschärfen wollen

Wie BitGo sein europäisches Angebot ausbaut und regulierten Handel ermöglicht

Worauf Venionaire Capital beim VLONE-Index setzt

Wohin die OECD-Standards die Schweizer Regulierung im Kryptobereich führen

Die Krypto-Landschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt sich im September 2025 dynamisch. Institutionelle Anbieter wie BitGo erweitern ihr Angebot, während mit dem VLONE-Index aus Wien ein neuer Benchmark für Layer-1-Protokolle entsteht. Parallel dazu verschärft die Schweizer Politik den regulatorischen Rahmen, während Aufsichtsbehörden verschiedener Länder strengere Kontrollen für den europäischen Krypto-Sektor fordern.

