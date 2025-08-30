- Der für Krypto-Investments zentrale Howey-Test könnte in den USA bald abgeschafft werden. Das geht aus einem Bericht von Blockworks unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person hervor.
- Grundlage für die Überlegung sind aktuelle Diskussionen über den sogenannten Responsible Financial Innovation Act of 2025 – allgemein bekannt als Market Structure Bill.
- Der Vorschlag soll unter anderem regulatorische Verantwortlichkeiten klären. Beispielsweise, welche Rolle die US-Börsenaufsicht SEC künftig bei der Überwachung des Marktes einnehmen soll.
- Ein Punkt dabei: die SEC solle ihre Definition von Investmentverträgen überarbeiten. Statt des bisherigen vierteiligen Howey-Tests soll ein neuer fünfteiliger Test eingeführt werden.
- Dieser sieht vor, dass ein Investmentvertrag eine Investition in ein Unternehmen voraussetzt, jedoch nicht zwingend in ein gemeinsames Unternehmen, wie es bislang im Howey-Test definiert ist. Damit würden Coins und Token künftig nicht mehr so leicht als Investmentverträge eingestuft werden können und somit unter die Aufsicht der SEC fallen.
- Der Bankenausschuss des Senats plant zu dem Vorhaben am 30. September ein sogenanntes Markup-Hearing zu dem Gesetz. Bei der Sitzung können Änderungsvorschläge zum Entwurf eingebracht und diskutiert werden.
- Eine überarbeitete Version des Responsible Financial Innovation Act soll vor dieser Anhörung veröffentlicht werden.
- In der Vergangenheit führte die Anwendung des Howey-Tests immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten zwischen der SEC und der Krypto-Branche, etwa bei der Frage, ob bestimmte Token als Wertpapiere einzustufen sind.
- Allgemein geben die USA seit Donald Trumps Machtantritt Vollgas in Sachen Krypto-Regulierung. Vor einem Monat unterzeichnete der Präsident verschiedene Gesetze, die der Industrie klarere Regeln vorgeben sollen.
