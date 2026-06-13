Die Stimmung bei XRP ist so schlecht wie lange nicht mehr. Dennoch geben Daten Grund zur Hoffnung. Kann es jetzt nur besser werden?

XRP im Stimmungstief: Kann es jetzt nur besser werden?

XRP im Stimmungstief: Kann es jetzt nur besser werden?

Die Stimmung der XRP-Anleger hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das ergab eine Auswertung von Santiment. Die Analyseplattform verglich Beiträge in sozialen Netzwerken und unterteilte diese in positive und negative Kommentare und leitete daraus die Stimmung der Anleger ab. Das Ergebnis: Die Metrik ist auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2025. Investoren seien von der Kryptowährung schlicht enttäuscht, auch weil große Erfolge wie der Sieg über die SEC, nicht nachhaltig zum Kurserfolg XRPs geführt hätten.

Doch Sentiment sieht auch Chancen, schließlich tue sich hinter den Kulissen einiges bei XRP. Die große Frage lautet jedoch: Spiegelt sich das auch im Kurs wider?

XRP Struktur & Kursbild

In den letzten sechs 4h-Kerzen bewegte sich der Kurs zwischen 1,1577 USD (Hoch) und 1,1261 USD (Tief). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,1443 USD und damit rund 0,26 % über dem Vortagesschluss von 1,1413 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 70.974.268.929 USD.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (1,1338 USD) und bildet in den letzten Kerzen eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Nahe Unterstützungen liegen bei 1,126 USD (letztes Tagestief) und 1,0998 USD (vorheriges Schwungtief), Widerstände bei 1,1577 USD (aktuelles Hoch) und 1,1711 USD. Kurzfristig ist die Marktlage leicht bullisch, solange der Preis oberhalb des EMA-20 bleibt.

Momentum-Check XRP

Der RSI (14) liegt bei 56,3 und signalisiert moderaten Aufwärtsdruck. Das Histogramm zeigt ansteigende positive Balken, was auf eine Beschleunigung des Kaufdrucks hindeutet.

XRP Volatilität & Risiko

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell etwa 0,0596 USD (Upper 1,1564 / Lower 1,0968), was einer moderaten Volatilität von rund 5,2 % entspricht. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit, die eine klare Richtung erst nach Ausbruch bestätigt.

Kurzfristige Prognose & Schluss

Kurzfristige Prognose: Neutral bis leicht bullisch. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 1,126 USD und 1,0998 USD; direkte Widerstände bei 1,1577 USD und 1,1711 USD. Ein Ausbruch über 1,1577 USD könnte den Weg Richtung 1,1866 USD öffnen, während ein Bruch unter 1,126 USD Abgaben bis 1,0998 USD wahrscheinlicher macht. Für Anleger bleibt entscheidend, wie der Kurs am EMA-20 (1,1338 USD) reagiert.

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Neutral (Wahrscheinlichkeit 50 Prozent)

Im neutralen Szenario bewegt sich der Kurs zunächst weiter in der Spanne zwischen 1,126 und 1,1577 US-Dollar. Entscheidend ist, dass der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 1,1338 US-Dollar bleibt, während der RSI stabil zwischen 45 und 60 notiert. Solange die Bollinger-Breite bei rund 0,06 US-Dollar verharrt, spricht wenig für einen dynamischen Ausbruch in eine der beiden Richtungen.

Bullisch (Wahrscheinlichkeit 30 Prozent)

Im bullischen Szenario gelingt dem Kurs der Ausbruch über den Widerstand bei 1,1577 US-Dollar auf 4h-Schlusskursbasis. Steigt der RSI dabei über 60 und zieht das Volumen sichtbar an, rückt die nächste Hochzone bei 1,1866 US-Dollar in den Fokus. Als wichtige Unterstützungsreferenz dient weiterhin der EMA-20 bei 1,1338 US-Dollar.

Bearish (Wahrscheinlichkeit 20 Prozent)

Im bearischen Szenario fällt der Kurs unter die unmittelbare Unterstützung bei 1,126 US-Dollar und durchbricht zugleich den EMA-20 nach unten. Bestätigt ein 4h-Schlusskurs diesen Bruch und fällt der RSI unter 50, dürfte das Support-Level bei 1,0998 US-Dollar in den Fokus rücken. Das Bollinger-Unterband bei 1,0968 US-Dollar markiert dabei den nächsttieferen technischen Orientierungspunkt.



