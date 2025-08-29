- Massenentlassungen beim Metaverse-Projekt The Sandbox, das hat die Konzernmutter Animoca Brands nun bestätigt.
- Laut Medienberichten verliert mehr als die Hälfte der rund zweihundertfünfzig Beschäftigten ihren Job.
- Zudem steht die Schließung von Büros im Raum. Betroffen seien die Standorte Frankreich sowie in Argentinien, Uruguay, Südkorea, Thailand und der Türkei.
- Als Begründung nennt Animoca Fortschritte in generativer KI und die Notwendigkeit, Prozesse schlanker zu gestalten.
- Die Co‑Gründer Sébastien Borget und Arthur Madrid scheiden aus operativen Funktionen aus und wechseln in neue Rollen. Neuer Sandbox-CEO wird Robby Yung, der damit zwei Vorstandspositionen im Konzern bekleidet. Was er zur Zukunft des Blockchain Gaming sagt, lest ihr in diesem Interview: Animoca Brands: Haben Blockchain Gaming und das Web3 eine Zukunft?
- The Sandbox bleibt laut Unternehmensangaben Teil der Animoca‑Strategie. Parallel wird der Aufbau neuer Krypto‑Apps geprüft, darunter eine Memecoin‑Launch‑Plattform auf Base.
- Der SAND‑Token reagiert kaum auf die Meldung und bleibt auf Tagessicht weitgehend unverändert.
- Im Monatsvergleich verzeichnet SAND einen Rückgang um vier Prozent.
- The Sandbox entstand ursprünglich als Metaverse-Spiel auf Basis der Ethereum-Blockchain. Es versprach Nutzern den Kauf, Handel und die Entwicklung virtueller Grundstücke und erlebte während des Metaverse-Hypes 2021/2022 große Aufmerksamkeit. Trotz hoher Finanzierungen und prominenter Partnerschaften konnte das Projekt die Erwartungen langfristig nicht erfüllen und blieb deutlich hinter den ursprünglichen Wachstumsprognosen zurück.
- Anderen Projekten wie Decentraland geht es ähnlich. Auch hier konnten die hohen Erwartungen der Investoren, nie wirklich erfüllt werden.
Empfohlenes Video
Wie viel wissen Berliner über Bitcoin? (2025) | Straßenumfrage
Quellen:
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren