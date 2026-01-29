- Der Vermögensverwalter Strive Asset Management hat seinen Bitcoin-Bestand deutlich ausgebaut und ist damit in die Top 10 der größten börsennotierten Corporate Bitcoin Holder aufgestiegen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, erwarb Strive weitere 333,89 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 89.851 US-Dollar je BTC. Der Gesamtbestand beläuft sich nun auf 13.131,82 Bitcoin, mit einem Marktwert von rund 1,1 bis 1,17 Milliarden US-Dollar, abhängig vom aktuellen Kursniveau.
- Parallel dazu tilgte Strive 92 Prozent der Verbindlichkeiten, die aus der kürzlich abgeschlossenen Übernahme von Semler Scientific stammen. Konkret wurden 110 Millionen US-Dollar an Schulden zurückgeführt. Darunter fallen 90 Millionen US-Dollar an wandelbaren Anleihen, die gegen Vorzugsaktien der Serie SATA getauscht wurden, sowie die vollständige Rückzahlung eines 20-Millionen-US-Dollar-Kredits von Coinbase Credit. Die verbleibenden 10 Millionen US-Dollar will das Unternehmen nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten begleichen.
- Finanziert wurde der Schritt über eine stark nachgefragte Vorzugsaktienemission. Die ursprünglich auf 150 Millionen US-Dollar angesetzte Kapitalaufnahme wurde aufgrund von Nachfrage in Höhe von rund 600 Millionen US-Dollar auf 225 Millionen US-Dollar erhöht. Strive betont, dass es sich dabei um langfristiges Eigenkapital handelt, mit dem der Bitcoin-Bestand ausgebaut werden kann, ohne zusätzliche Fremdfinanzierung einzugehen.
- Mit dem Schuldenabbau sind die Bitcoin-Bestände des Unternehmens nun vollständig unbelastet. An der Börse steht die Aktie dennoch unter Druck: In den vergangenen drei Wochen verlor ASST rund 33 Prozent an Wert. Trotz der operativen Fortschritte reagierte die Börse verhalten. Die Aktie von Strive (Ticker: ASST) notierte zuletzt bei rund 0,80 US-Dollar und liegt damit deutlich unter früheren Höchstständen. Der Fall unterstreicht die Volatilität und die Risiken von Bitcoin-basierten Treasury-Strategien, selbst bei aggressivem Schuldenabbau.
