Die erste große Übernahme zweier Bitcoin-Treasury-Firmen bahnt sich an. Mit einem Schlag hielte STRIVE mehr BTC als Tesla – zum Unmut der Anleger.

Der Finanzdienstleister STRIVE plant die Übernahme des Bitcoin-Treasury Unternehmens Semler Scientific. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die am Dienstag, den 13. Januar, veröffentlicht wurde.

Darin gab STRIVE zunächst den Ausbau seiner Bitcoin-Bestände bekannt. 123 BTC erwarb die Firma des Milliardärs Vivek Ramaswamy für über 11 Millionen US-Dollar. Damit hält das Unternehmen nun fast 7.750 BTC.

Viel wichtiger allerdings: Die Übernahme von Semler Scientific. Die Firma, die eigentlich Gesundheitssoftware für die frühzeitige Erkennung chronischer Krankheiten entwickelt, baute über die letzten Jahre eine Bitcoin-Reserve in Höhe von 5.048 BTC auf. Diese sollen nun an STRIVE gehen.

Gemeinsam käme man auf fast 12.800 Bitcoin – und hielte damit mehr als Firmen wie Tesla oder die Trump Media & Technology Group.

STRIVE kündigte zudem an, innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss des Deals das operative Geschäft von Semler Scientific zu monetarisieren.

Gleichzeitig prüft das Unternehmen Möglichkeiten zur Ablösung einer bestehenden Wandelanleihe über 100 Millionen US-Dollar sowie eines Coinbase-Darlehens in Höhe von 20 Millionen US-Dollar. Die Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen und sollen die Fokussierung auf ein Bitcoin-zentriertes Geschäftsmodell stärken.

Für viel Wirbel sorgte die Ankündigung eines Reverse Aktiensplits. Die Wertpapiere beider Unternehmen sollen im Verhältnis 1:20 zusammengefasst werden. Infolgedessen brachen die Aktien beider Unternehmen um teils 20 Prozent ein.

