Schlechtes Omen für Strategy? Das Unternehmen von Michael Saylor steht nun an der Spitze der meistgeshorteten US-Aktien.

Strategy ganz oben auf der Abschussliste

Strategy ganz oben auf der Abschussliste

Für Strategy lief es zuletzt an der Börse nicht rund. Die Aktie des Unternehmens von Gründer Michael Saylor notiert aktuell wieder unter der Marke von 130 US-Dollar und damit 50 Prozent unter dem Niveau vom Vorjahr.

Als wäre das nicht genug, ist Strategy laut einer aktuellen Auswertung von Goldman Sachs zur meistgeshorteten Large-Cap-Aktie der Wall Street aufgestiegen. Noch vor einem Jahr tauchte das Unternehmen nicht unter den 50 meistgeshorteten Titeln auf.

Für Strategy bedeutet das: Ein großer Teil des Marktes setzt aktuell auf weiter fallende Kurse. Leerverkäufe bedeuten, dass Investoren geliehene Aktien verkaufen, um sie später günstiger zurückzukaufen. Steigt der Kurs, erhöht sich das Verlustrisiko.

Derzeit hält Strategy 717.722 Bitcoin im Wert von rund 46,68 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei etwa 76.020 US-Dollar pro Bitcoin. Bei einem Kurs von rund 66.000 US-Dollar entspricht das einem nicht realisierten Verlust von etwa sieben Milliarden US-Dollar. Am Montag gab das Unternehmen den Kauf weiterer 592 Bitcoin für rund 40 Millionen US-Dollar bekannt.

Strategy gilt als gehebelter Aktienproxy auf Bitcoin: Das Unternehmen nimmt Kapital über Aktien- und Anleiheemissionen auf und investiert die Erlöse in BTC. In Aufwärtsphasen kann dies Kursgewinne verstärken, in Abschwüngen steigt der Druck entsprechend.

Warum ein 90-Prozent-Crash für Saylor scheinbar kein Tabu ist und weshalb 2027 zum Schicksalsjahr werden könnte, erfahrt ihr hier: 90 Prozent Crash? Michael Saylor: “We just roll it”

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um in Bitcoin oder andere Krypto-Assets zu investieren, kann dafür die Krypto-Börse Coinbase nutzen. Neukunden erhalten 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.

Empfohlenes Video Warum Michael Saylor die größte Bedrohung für Bitcoin ist

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden