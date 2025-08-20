App herunterladen
XRP-Anleger im Visier So will Ripple-Labs gegen Krypto-Kriminelle vorgehen

Immer häufiger werden XRP-Anleger zum Opfer von Krypto-Kriminellen. Mit welcher Strategie Ripple Labs jetzt hart durchgreifen will.

Tobias Zander
XRP-Kurs2.93 $0.08 %
  • Dass der Krypto-Markt 2025 boomt und Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. neue Rekorde brechen, lockt auch fragwürdige Elemente an. Erst vor wenigen Wochen hatte Ripple-Chef Brad Garlinghouse die XRP-Anleger vor Krypto-Betrügereien auf Social Media gewarnt.
  • “Zuverlässig wie ein Uhrwerk, verstärken Betrüger ihre Angriffe auf die Krypto-Community mit dem aktuellen Erfolg und der Markterholung”, schrieb der Ripple-CEO auf X. Nun ergreift seine Firma konkrete Maßnahmen, um gegen Krypto-Kriminalität vorzugehen.
  • Am heutigen Mittwoch gab Ripple Labs bekannt, dass es Gründungsmitglied des neu gestarteten Beacon-Netzwerks geworden ist. Dieses einzigartige Netzwerk zur Echtzeit-Bekämpfung von Krypto-Kriminalität wird von TRM Labs geleitet.
  • Das Beacon-Netzwerk zielt vor allem darauf ab, zu verhindern, dass illegale Gelder die Blockchain verlassen. Entwickelt wurde es in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Krypto-Börsen und Stablecoin-Emittenten.
  • Regelmäßig locken Betrüger locken ihre Opfer mit Krypto-Geschenken im Austausch für eine “erste Einzahlung” der Anleger. Um XRP zu erbeuten, wurden so zuletzt unter anderem Führungskräfte von Ripple Labs auf YouTube und anderen Plattformen imitiert.
  • Neben Ripple gehören zu den Gründungsmitgliedern namhafte Krypto-Branchengrößen wie beispielsweise Coinbase, Binance, Stripe, Kraken, Crypto.com, OKX und auch PayPal. Letzterer Zahlungsanbieter hatte sich jüngst für Krypto-Zahlungen geöffnet.
  • Vor dem Hintergrund der allgemeinen Krypto-Korrektur musste XRP aber einen deutlichen Kursrückgang verkraften. Im Moment des Schreibens handelt der Ripple-Coin bei 2,92 US-Dollar, was einem Verlust von 11 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.
  • Kehrt die Euphorie in den Markt zurück, könnte Ripple dafür umso stärker profitieren. Das meint zumindest der brandneue Chatbot von OpenAI: “XRP-Kurs bis Ende 2025: Das prognostiziert ChatGPT-5“.
Quellen

