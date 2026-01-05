- Hat Venezuela unter Maduro eine milliardenschwere Schattenreserve in Bitcoin angelegt? Was bestätigt scheint: Laut Daten von Bitcoin Treasuries besitzt Venezuela offiziell 240 Bitcoin, Gegenwert rund 22,33 Millionen US-Dollar. Doch laut unbestätigten Gerüchten könnte das Land über deutlich größere, inoffizielle Reserven verfügen: Bis zu 600.000 BTC sollen über Gold- und Ölgeschäfte seit 2018 akkumuliert worden sein – insgesamt rund 55 Milliarden US-Dollar, 2,8 Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge.
- Demnach soll allein im Jahr 2018 Gold im Wert von zwei Milliarden US-Dollar in rund 400.000 BTC getauscht worden sein. Weitere Bestände sollen durch Ölverkäufe in Tether hinzugekommen sein, die später in Bitcoin umgewandelt wurden. Hintergrund ist die Umgehung internationaler Sanktionen und die zunehmende Unsicherheit über die eingefrorenen Vermögenswerte, heißt es.
- Das will die bekannte Krypto-Traderin Serenity herausgefunden haben. Offizielle Zahlen gibt es jedoch nicht – das Maduro-Regime soll die Transaktionen über ein komplexes Netzwerk von Zwischenhändlern und Scheinfirmen abgewickelt haben.
- Laut dem Wilson Center wurden bereits 2018 über 40 Prozent der staatlichen Goldreserven – rund 73 Tonnen – veräußert. Berichte von Grey Dynamics, Reuters und Argus Media dokumentieren Goldverkäufe an Unternehmen in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Gesamtwert von 2,7 Milliarden US-Dollar.
- In diesem Zeitraum lag der Bitcoin-Kurs zwischen 3.200 und 10.000 US-Dollar – theoretisch ausreichend für den Erwerb von bis zu 400.000 BTC. Die Spekulation: Statt US-Dollar oder Euro, die eingefroren werden konnten, setzte die Regierung auf Bitcoin als “sanktionssicheren” Wertspeicher. Ein achtjähriger Kursanstieg würde die heutigen Reservenschätzungen rechnerisch untermauern – gesichert ist das jedoch nicht.
- In den vergangenen Monaten ist weltweit das Interesse an Bitcoin als Reservewert gestiegen. Auch die USA haben im letzten Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Bitcoin als Reserve-Asset deklariert.
