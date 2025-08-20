App herunterladen
Ermittlungen wegen Manipulationsvorwürfen SEC nimmt Trump-nahe Krypto-Firma Alt5 Sigma ins Visier

Die Krypto-Firma Alt5 Sigma gerät ins Fadenkreuz der US-Börsenaufsicht. Es geht um einen Milliarden-Deal mit Donald Trumps Finanzprojekt WLFI und den Verdacht auf Manipulation. Was die Ermittlungen für Investoren und die Krypto-Branche bedeuten könnten.

 | Donald Trump gerät mit seinem Krypto-Projekt WLFI zunehmend in den Fokus der Aufsichtsbehörden
  • Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) untersucht die Krypto-Firma Alt5 Sigma, die zuletzt mit einem Milliarden-Deal ins Rampenlicht rückte: Für rund 1,5 Milliarden US-Dollar wollte das Unternehmen über die Nasdaq Anteile an Donald Trumps Finanzprojekt World Liberty Financial (WLFI) erwerben. Laut SEC-Filings geht es konkret um den Kauf von etwa 7,5 Prozent der WLFI-Token.
  • Im Fokus der Untersuchung steht Firmenpräsident Jon Isaac. Ihm wird vorgeworfen, Gewinne künstlich aufgebläht und Aktienverkäufe zu strategisch günstigen Zeitpunkten durchgeführt zu haben. Ziel könnte gewesen sein, vom Kursanstieg nach der Ankündigung des WLFI-Deals zu profitieren.
  • Bislang hat die SEC keine formelle Anklage erhoben und auch kein offizielles Statement veröffentlicht. Alt5 Sigma selbst äußerte sich bislang nicht. Analysten warnen jedoch: Schon die Möglichkeit einer Untersuchung könne das Vertrauen von Investoren erheblich schwächen.
  • Die Nähe zu Trumps WLFI verleiht dem Fall zusätzliche Schwere. Sollte die SEC tatsächlich gegen Alt5 Sigma vorgehen, dürfte dies nicht nur rechtliche, sondern auch politische Folgen haben.
  • Denn: die Trump-Familie verdient über Lizenzgebühren direkt an WLFI mit – eine regulatorische Eskalation würde unweigerlich zu Debatten über Transparenz und Regulierung im Krypto-Sektor führen.
  • Die Aktie von Alt5 Sigma geriet nach Bekanntwerden der Untersuchung deutlich unter Druck. Für Anleger unterstreicht der Fall die Risiken, die entstehen, wenn Politik, Finanzwelt und Krypto eng miteinander verflochten sind.
  • Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, drohen dem Unternehmen hohe Strafen, ein möglicher Führungswechsel und Einschränkungen bei künftigen Finanzierungen. Vorerst steht Alt5 Sigma aber nur unter erhöhter Beobachtung.
Quellen:

