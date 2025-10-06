App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.39 T $
Bitcoin-Kurs124,714.00 $0.49%
Ethereum-Kurs4,676.43 $3.21%
XRP-Kurs2.99 $0.29%
Cardano-Kurs0.872067 $3.73%
Solana-Kurs232.65 $0.56%
Dogecoin-Kurs0.265215 $4.36%
BNB-Kurs1,212.48 $2.74%
Polkadot-Kurs4.40 $5.96%
IOTA-Kurs0.191911 $1.35%
Official Trump-Kurs7.94 $1.95%
TRON-Kurs0.346750 $1.72%
Stellar-Kurs0.407195 $1.42%

Markt in Hochstimmung Saylor pausiert Bitcoin-Käufe – und erinnert ans HODLn

Trotz Bitcoin-Allzeithoch bleibt Strategy diese Woche an der Seitenlinie. Saylor versucht stattdessen, neue prominente Stimmen für Bitcoin zu gewinnen.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs124,714.00 $0.49 %
Bitcoin kaufen
Die Bild zeigt Michael Saylor, CEO von Strategy

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor gilt als einer der größten Bitcoin-Befürworter
  • Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, hat seine wöchentlichen Bitcoin-Akquisitionen vorübergehend unterbrochen. Wie aus einer SEC-Meldung vom Montag hervorgeht, wurden zwischen dem 28. September und dem 5. Oktober 2025 keine neuen BTC hinzugefügt.
  • Das Unternehmen hält derzeit 640.031 BTC, was mehr als drei Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge von 21 Millionen Coins entspricht.
  • Diese Bestände haben einen aktuellen Wert von etwa 79,4 Milliarden US-Dollar und wurden zu einem Durchschnittspreis von 73.983 US-Dollar pro Bitcoin erworben. Die Gesamtkosten inklusive Gebühren belaufen sich auf rund 47,4 Milliarden US-Dollar.
  • Michael Saylor, Mitgründer und Executive Chairman von Strategy, hat die Pause im Voraus auf X angekündigt. Er schrieb: “Diese Woche gibt es keine neuen orangefarbenen Punkte – nur eine Erinnerung im Wert von 9 Milliarden Dollar daran, warum wir HODLn.”
  • In der SEC-Meldung wird ein unrealisierter Gewinn von 3,89 Milliarden US-Dollar auf digitalen Assets für das Quartal bis zum 30. September 2025 gemeldet, ergänzt durch eine aufgeschobene Steuerbelastung von 1,12 Milliarden US-Dollar.
  • Aktuell notiert die Aktie des Unternehmens bei etwa 360 US-Dollar und konnte seit letzter Woche um zehn Prozent zulegen. Vom jüngsten Bitcoin-Allzeithoch dürfte sie weiter Rückenwind erhalten.
Liniendiagramm, das die prozentualen Veränderungen von Bitcoin (BTCUSD) und dem S&P 500-Index von Ende 2022 bis Ende 2023 vergleicht und die schwankenden Trends für beide Vermögenswerte aufzeigt.
Seit Jahresbeginn performt Bitcoin besser als Strategy / Quelle: Tradingview
  • Neben seinen regelmäßigen Bitcoin-Käufen versucht Michael Saylor immer wieder, bekannte Persönlichkeiten vom digitalen Gold zu überzeugen – zuletzt den erfolgreichen YouTuber MrBeast.
  • Als dieser auf X die Gefahr thematisierte, dass KI bald Videos in gleicher Qualität wie Menschen produzieren könne, antwortete Saylor schlicht: “Buy Bitcoin.“
  • Damit wollte er wohl darauf hinweisen, dass Inhalte zwar durch KI ersetzt werden können, Bitcoin jedoch einzigartig und nicht reproduzierbar bleibt. Durch die enorme Hashrate ist das Netzwerk extrem widerstandsfähig und nur schwer zu attackieren.
  • Trotz der ausbleibenden Käufe des größten Bitcoin Treasury-Unternehmens erreichten die ETF-Zuflüsse in der vergangenen Woche mit 5,95 Milliarden US-Dollar ein neues Rekordniveau.
Empfohlenes Video
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein goldfarbener Bitcoin mit dem ikonischen Bitcoin-Logo steht aufrecht auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem unscharfen Hintergrund.
Nach AllzeithochGeht die Bitcoin-Rallye erst los? Das sagen die On-Chain-Indikatoren
Eine IOTA-Kryptowährungsmünze steht aufrecht auf einer Computerplatine, umgeben von verschiedenen elektronischen Komponenten.
"Einzigartiger Wettbewerbsvorteil"IOTA im Umbruch: 3 Schlüssel zum Mainstream-Erfolg
Eine Gruppe verschiedener physischer Kryptowährungsmünzen, darunter Ethereum, Dogecoin, Cardano, Solana und andere digitale Währungsmünzen, die auf einer reflektierenden schwarzen Oberfläche ausgestellt sind und die Energie der Altcoin-Saison perfekt einfangen.
Krypto-Reichtum oder Bankrott?Altcoin-Season 2025 erklärt: So tappen Anleger in die Verlustfalle
Plasma
1.07 $
18.09%
Mantle
2.38 $
10.16%
Aster
2.06 $
8.68%
Bonk
0.000021 $
8.04%
Bittensor
341.05 $
7.60%
Chainlink
23.53 $
7.56%
Polkadot
4.40 $
5.96%
Pudgy Penguins
0.032975 $
5.61%
Hedera
0.229468 $
5.60%
Arbitrum
0.458722 $
5.55%
Provenance Blockchain
0.034237 $
-9.79%
Pump.fun
0.006165 $
-5.67%
Hyperliquid
46.97 $
-3.21%
Kinetiq Staked HYPE
47.20 $
-3.11%
Zcash
159.06 $
-2.53%
Aptos
5.32 $
-2.36%
Monero
313.56 $
-2.21%
Litecoin
118.18 $
-0.87%
Currency One USD
0.999307 $
-0.69%
Flare
0.024158 $
-0.57%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren