- Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, hat seine wöchentlichen Bitcoin-Akquisitionen vorübergehend unterbrochen. Wie aus einer SEC-Meldung vom Montag hervorgeht, wurden zwischen dem 28. September und dem 5. Oktober 2025 keine neuen BTC hinzugefügt.
- Das Unternehmen hält derzeit 640.031 BTC, was mehr als drei Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge von 21 Millionen Coins entspricht.
- Diese Bestände haben einen aktuellen Wert von etwa 79,4 Milliarden US-Dollar und wurden zu einem Durchschnittspreis von 73.983 US-Dollar pro Bitcoin erworben. Die Gesamtkosten inklusive Gebühren belaufen sich auf rund 47,4 Milliarden US-Dollar.
- Michael Saylor, Mitgründer und Executive Chairman von Strategy, hat die Pause im Voraus auf X angekündigt. Er schrieb: “Diese Woche gibt es keine neuen orangefarbenen Punkte – nur eine Erinnerung im Wert von 9 Milliarden Dollar daran, warum wir HODLn.”
- In der SEC-Meldung wird ein unrealisierter Gewinn von 3,89 Milliarden US-Dollar auf digitalen Assets für das Quartal bis zum 30. September 2025 gemeldet, ergänzt durch eine aufgeschobene Steuerbelastung von 1,12 Milliarden US-Dollar.
- Aktuell notiert die Aktie des Unternehmens bei etwa 360 US-Dollar und konnte seit letzter Woche um zehn Prozent zulegen. Vom jüngsten Bitcoin-Allzeithoch dürfte sie weiter Rückenwind erhalten.
- Neben seinen regelmäßigen Bitcoin-Käufen versucht Michael Saylor immer wieder, bekannte Persönlichkeiten vom digitalen Gold zu überzeugen – zuletzt den erfolgreichen YouTuber MrBeast.
- Als dieser auf X die Gefahr thematisierte, dass KI bald Videos in gleicher Qualität wie Menschen produzieren könne, antwortete Saylor schlicht: “Buy Bitcoin.“
- Damit wollte er wohl darauf hinweisen, dass Inhalte zwar durch KI ersetzt werden können, Bitcoin jedoch einzigartig und nicht reproduzierbar bleibt. Durch die enorme Hashrate ist das Netzwerk extrem widerstandsfähig und nur schwer zu attackieren.
- Trotz der ausbleibenden Käufe des größten Bitcoin Treasury-Unternehmens erreichten die ETF-Zuflüsse in der vergangenen Woche mit 5,95 Milliarden US-Dollar ein neues Rekordniveau.
