App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.01 T $
Bitcoin-Kurs116,103.00 $2.29%
Ethereum-Kurs4,291.67 $2.90%
XRP-Kurs2.91 $1.78%
Cardano-Kurs0.824256 $3.96%
Solana-Kurs216.25 $3.98%
Dogecoin-Kurs0.240651 $4.14%
BNB-Kurs1,022.74 $0.21%
Polkadot-Kurs4.07 $4.55%
IOTA-Kurs0.173048 $5.45%
Official Trump-Kurs7.51 $0.85%
TRON-Kurs0.336455 $-0.06%
Stellar-Kurs0.376951 $2.91%

"Eine Billion US-Dollar in Bitcoin" Michael Saylor will zehnmal mehr Bitcoin kaufen

Derzeit hält Strategy Bitcoin im Wert von 72 Milliarden US-Dollar. Doch Michael Saylor hat noch deutlich größere Pläne.

David Scheider
Teilen
Bitcoin-Kurs116,103.00 $2.29 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann im Anzug sitzt an einem Schreibtisch mit Mikrofonen vor ihm, an der Wand dahinter sind große Bitcoin-Symbole angebracht.

Beitragsbild: michael.com

 | Wenn er über sein Lieblingsthema Bitcoin sprechen darf, gibt Michael Saylor gerne Interviews
  • Der Gründer von Strategy (ehemals MicroStrategy), Michael Saylor, hat dem Bitcoin Magazine ein Interview gegeben. Darin skizziert er seine Vision für die Zukunft von Bitcoin.
  • Saylor sieht Bitcoin als nächste Evolutionsstufe in der Geschichte der Energie – nach Feuer, Elektrizität und Öl. Im Interview beschreibt der Strategy-Gründer Bitcoin als “digitale Energie” und “digitales Kapital”, das sich mit Lichtgeschwindigkeit durch Raum und Zeit übertragen lässt.
  • Daraus leitet er einen klaren Investment- und Industrie-Case ab: Unternehmen, Banken und Staaten, die Bitcoin integrieren, schaffen ein robusteres, effizienteres Finanzsystem – und verdrängen schrittweise schwache, unterbesicherte Kreditformen des 20. Jahrhunderts.
  • Saylor verweist auf den rasanten Anstieg von Bitcoin-Treasury-Unternehmen, die ihre Bilanz auf Bitcoin rekapitalisieren. Parallel erwartet er eine tiefe technische Integration von BTC in Betriebssysteme und Hardware – von Apple bis Microsoft.
  • Sein Endspiel: Erst eine Billion US-Dollar an Bitcoin aufbauen, dann darauf digitalen Kredit emittieren – mit solider Besicherung und attraktiver Rendite. “Digitale, Bitcoin-besicherte Kredite werden schwache, niedrig verzinste Kredite verdrängen”, sagt Saylor in dem Interview.
  • Außerdem wolle Saylor “eine Billion Dollar in Bitcoin” akkumulieren. Das entspräche 50 Prozent der derzeitigen BTC-Marktkapitalisierung.
  • Derzeit schwächelt der Aktienkurs von Strategy allerdings. Seit Jahresbeginn hat sogar BTC MSTR outperformt. Derzeit hält Strategy 640.031 BTC – etwa drei Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge.
  • Neben Bitcoin, Ethereum und Co. kannst du bei Bitpanda auch in Aktien wie Strategy (MSTR) investieren. Damit kannst du bei Bitpanda ein diversifiziertes Portfolio aufbauen.
Empfohlenes Video
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei goldfarbene Stablecoins, Tether (USDT) und USD Coin (USDC), schweben vor einem fallenden Börsendiagramm und einem Wall-Street-Schild.
Forscher schlagen AlarmRisiko Stablecoins: Lösen Circle, Tether und Co. die nächste Finanzkrise aus?
Eine digitale Illustration eines Kalenders, der auf Oktober eingestellt ist, mit Bitcoin-Symbolen und einer aufwärts gerichteten Grafik, die eine möglichen Bitcoin-Preisanstieg in diesem Monat hindeutet.
Bitcoin aktuellBitcoin hinkt hinterher – kann der Oktober die Wende bringen?
Eine digitale Illustration des Solana-Logos, bestehend aus kleinen Partikeln in Grün-, Blau- und Violetttönen, steht vor einem dunklen, verpixelten Hintergrund.
KursanalyseSolana (SOL): Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Turnaround?
Zcash
87.84 $
29.91%
Pump.fun
0.006839 $
27.35%
Pudgy Penguins
0.029688 $
8.66%
Ethena
0.589274 $
8.63%
Aptos
4.51 $
7.07%
Algorand
0.215624 $
6.05%
Arbitrum
0.433174 $
5.48%
Sky
0.069293 $
5.38%
Internet Computer
4.39 $
5.26%
Bonk
0.000020 $
5.12%
Plasma
0.984962 $
-9.67%
Aster
1.66 $
-8.31%
Mantle
1.84 $
-1.80%
USDtb
0.984255 $
-1.51%
Gate
16.39 $
-1.50%
Figure Heloc
1.04 $
-1.05%
KuCoin
15.20 $
-1.03%
LEO Token
9.53 $
-0.90%
Artificial Superintelligence Alliance
0.555599 $
-0.81%
USD1
0.992168 $
-0.77%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren