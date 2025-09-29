In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die MSTR-Aktie erstmals hinter Bitcoin zurückbleibt – und was das über den Investmentcase aussagt
- Welche Rolle der “Bitcoin Yield” spielt und warum er für die Bewertung von Strategy entscheidend ist
- Wie viel (Micro-)Strategy wirklich wert ist – laut neuen Bewertungsmodellen aus der Finanzforschung
Noch vor wenigen Monaten galt Strategy (ehemals MicroStrategy) als heißeste Aktie an der Wall Street. Das von Michael Saylor geführte Unternehmen ist die erste sogenannte Bitcoin Treasury, sodass sich das Handeln des Unternehmens einzig auf den Erwerb und die Verwahrung von Bitcoin. fokussiert Mit 639.835 BTC hält Strategy jetzt rund drei Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge – und mehr als zehnmal so viele Bitcoin wie die zweitgrößte BTC-Treasury. Doch das Geschäftsmodell beginnt zu bröckeln. Während MSTR vormals noch als Hebel auf Bitcoin galt, performt das Wertpapier seit Jahresbeginn sogar schlechter als BTC. Hat sich Michael Saylor verzockt?
