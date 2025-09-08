- Michael Saylor gab erneut eine Investition des Unternehmens Strategy in Bitcoin bekannt. Wie aus einem Post auf X hervorgeht, wurden im Verlauf der letzten Woche weitere 1.955 Bitcoin zu einem Stückpreis von 111.196 US-Dollar erworben.
- Die jüngste Investition beläuft sich somit auf rund 217 Millionen US-Dollar. Das Bitcoin-Unternehmen verfügt aktuell über 638.460 Bitcoin – mehr als jedes andere Unternehmen.
- Zudem wurde eine weitere Schwelle überschritten: Von der auf 21 Millionen Bitcoin limitierten Umlaufmenge verwaltet Strategy nun knapp über drei Prozent.
- Während die wöchentlichen Investitionen des Unternehmens dazu beitragen, den Kurs auch in schwierigen Marktlagen zu stabilisieren, wird der wachswende Anteil an der Bitcoin-Verteilung auch zunehmend kritisch gewertet.
- “Ich finde, dass das zu viel BTC an einem Ort ist, das ist ein Risiko für die Zukunft”, lautet ein Kommentar auf X. “Da schätzungsweise 2 bis 3 Millionen BTC verloren gegangen oder unzugänglich sind, beträgt das gesamte Bitcoin-Angebot tatsächlich nur etwa 18 bis 19 Millionen. Das bedeutet, dass MicroStrategy derzeit etwa 3,5 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots hält. Wenn dieses Angebot jemals auf den Markt kommt, wird es zu einem ziemlich massiven Preisverfall führen”, so der X-User.
- Mit Finanzinstrumenten wie STRC, STRF oder STRD hat das Unternehmen tief in die Trickkiste gegraben, um seine Bitcoin-Position weiter auszubauen. Bislang ging die Rechnung zwar auf, bei fallendem BTC-Kurs könnte die hohe Verschuldung jedoch eine Abwärtsspirale beschleunigen.
- Dieses Risiko bündelt sich zwar bei Strategy, hat sich durch die Vielzahl an Treasury-Unternehmen aber inzwischen ausgeweitet. Wie viele Bitcoin von Firmen-Treasuries verwaltet werden, wie hoch das Anlagerisiko im Vergleich zur Marktkapitalisierung erscheint und warum Michael Saylor ein gefährliches Vorbild wird, erfahret ihr hier: Bitcoin Treasuries: So könnten 100 Unternehmen einen Crash auslösen
