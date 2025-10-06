App herunterladen
Markt im Aufwind Krypto-Fonds mit Rekordzuflüssen: 5,95 Milliarden US-Dollar in einer Woche

Krypto-Fonds erleben eine Rekordwoche: 5,95 Milliarden US-Dollar fließen in digitale Anlageprodukte. Allen voran bei Bitcoin.

Josip Filipovic
Bitcoin-Kurs124,714.00 $0.49 %
Eine Nahaufnahme verschiedener physischer Krypto-Münzen, darunter Bitcoin, Ethereum und Dash, die auf einer dunklen Oberfläche angezeigt werden.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Krypto-Fonds erfreuen sich großer Beliebtheit
  • Während sich der Markt auf den sogenannten “Uptober“ freut, sorgten institutionelle Zuflüsse in Krypto-Fonds für ein Rekordhoch. Laut Daten von CoinShares verzeichneten digitale Anlageprodukte in der vergangenen Woche 5,95 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen – der höchste Wert, der jemals gemessen wurde.
  • Damit übertrafen die Krypto-ETPs den bisherigen Spitzenwert von 4,4 Milliarden US-Dollar im März 2024 um satte 35 Prozent.
  • “Wir glauben, dass dies auf eine verzögerte Reaktion auf die Zinssenkung des FOMC [Federal Open Market Committee] zurückzuführen ist, die durch sehr schwache Beschäftigungsdaten […] und Bedenken hinsichtlich der Stabilität der US-Regierung nach dem Shutdown noch verstärkt wurde“, sagte James Butterfill, Head of Research bei CoinShares.
  • Besonders stark zeigte sich dabei erneut die Krypto-Leitwährung, die mit Abstand den größten Anteil an den Zuflüssen ausmachte. Allein in Bitcoin-basierte Fonds flossen rund 3,6 Milliarden US-Dollar, was den wachsenden Appetit institutioneller Investoren auf das digitale Gold unterstreicht.
Balkendiagramm der wöchentlichen Krypto-Fonds-Ströme in USD-Millionen über 40 Wochen, wobei sowohl positive als auch negative Werte hervorgehoben werden; die letzte Woche markiert die Rekordzuflüsse mit dem höchsten positiven Zufluss.
Nach einem schwachen September, startet der Oktober mit einem vollen Erfolg | Quelle: CoinShares
  • Auch Ethereum konnte nach einer längeren Schwächephase wieder Kapital anziehen und verzeichnete Zuflüsse von rund 1,48 Milliarden US-Dollar. Damit summieren sich die Zuflüsse der zweitgrößten Kryptowährung seit Jahresbeginn auf insgesamt 13,7 Milliarden US-Dollar.
  • Neben Bitcoin und Ethereum konnten auch Solana und XRP beachtliche Zuflüsse verzeichnen. Solana-ETPs lagen mit 706,5 Millionen US-Dollar an dritter Stelle, während XRP-Produkte rund 219,4 Millionen US-Dollar anzogen – beide damit auf Rekordniveau, wie CoinShares berichtet.
