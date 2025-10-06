- Während sich der Markt auf den sogenannten “Uptober“ freut, sorgten institutionelle Zuflüsse in Krypto-Fonds für ein Rekordhoch. Laut Daten von CoinShares verzeichneten digitale Anlageprodukte in der vergangenen Woche 5,95 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen – der höchste Wert, der jemals gemessen wurde.
- Damit übertrafen die Krypto-ETPs den bisherigen Spitzenwert von 4,4 Milliarden US-Dollar im März 2024 um satte 35 Prozent.
- “Wir glauben, dass dies auf eine verzögerte Reaktion auf die Zinssenkung des FOMC [Federal Open Market Committee] zurückzuführen ist, die durch sehr schwache Beschäftigungsdaten […] und Bedenken hinsichtlich der Stabilität der US-Regierung nach dem Shutdown noch verstärkt wurde“, sagte James Butterfill, Head of Research bei CoinShares.
- Besonders stark zeigte sich dabei erneut die Krypto-Leitwährung, die mit Abstand den größten Anteil an den Zuflüssen ausmachte. Allein in Bitcoin-basierte Fonds flossen rund 3,6 Milliarden US-Dollar, was den wachsenden Appetit institutioneller Investoren auf das digitale Gold unterstreicht.
- Auch Ethereum konnte nach einer längeren Schwächephase wieder Kapital anziehen und verzeichnete Zuflüsse von rund 1,48 Milliarden US-Dollar. Damit summieren sich die Zuflüsse der zweitgrößten Kryptowährung seit Jahresbeginn auf insgesamt 13,7 Milliarden US-Dollar.
- Neben Bitcoin und Ethereum konnten auch Solana und XRP beachtliche Zuflüsse verzeichnen. Solana-ETPs lagen mit 706,5 Millionen US-Dollar an dritter Stelle, während XRP-Produkte rund 219,4 Millionen US-Dollar anzogen – beide damit auf Rekordniveau, wie CoinShares berichtet.
Empfohlenes Video
Das unterschätzte Krypto-Narrativ: Institutionelles Geld
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+