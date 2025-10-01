App herunterladen
Bitcoin aktuell Bitcoin hinkt hinterher – kann der Oktober die Wende bringen?

“Sell in May and go away, but remember to come back in September“ – so lautet ein alter Börsenspruch. Sind die Investoren nun zurück und zünden eine bullishe Jahresendrallye bei Bitcoin oder droht der Absturz?

Josip Filipovic
Bitcoin-Kurs115,056.00 $1.31 %
Eine digitale Illustration eines Kalenders, der auf Oktober eingestellt ist, mit Bitcoin-Symbolen und einer aufwärts gerichteten Grafik, die eine möglichen Bitcoin-Preisanstieg in diesem Monat hindeutet.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Anleger blicken gespannt auf das letzte Quartal des Jahres

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wann saisonale Muster für Bitcoin am stärksten wirken
  • Was für eine Rallye im Oktober spricht
  • Welchen Rückenwind Altcoins diesen Monat bekommen könnten
  • Welche Gewichtung im Krypto-Portfolio jetzt sinnvoll ist

Das Kryptojahr 2025 war bislang reich an Höhepunkten. Sowohl Bitcoin als auch zahlreiche Altcoins konnten neue Höchststände erreichen. Traditionell gilt das vierte Quartal als besonders spannend. Seit Jahren stehen Oktober, November und Dezember für überdurchschnittlich starke Renditen. Mit der Aussicht auf weitere ETF-Zulassungen und mögliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve könnte die Rallye nun in die nächste Stufe gehen. Anleger blicken daher mit Spannung auf den Herbst, der in der Vergangenheit schon viele Rekorde brachte.

