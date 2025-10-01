In diesem Artikel erfährst du:
- Wann saisonale Muster für Bitcoin am stärksten wirken
- Was für eine Rallye im Oktober spricht
- Welchen Rückenwind Altcoins diesen Monat bekommen könnten
- Welche Gewichtung im Krypto-Portfolio jetzt sinnvoll ist
Das Kryptojahr 2025 war bislang reich an Höhepunkten. Sowohl Bitcoin als auch zahlreiche Altcoins konnten neue Höchststände erreichen. Traditionell gilt das vierte Quartal als besonders spannend. Seit Jahren stehen Oktober, November und Dezember für überdurchschnittlich starke Renditen. Mit der Aussicht auf weitere ETF-Zulassungen und mögliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve könnte die Rallye nun in die nächste Stufe gehen. Anleger blicken daher mit Spannung auf den Herbst, der in der Vergangenheit schon viele Rekorde brachte.
