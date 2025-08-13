App herunterladen
Während viele Krypto-Anleger auf neue Ethereum- und XRP-Rekorde hoffen, teilt ein Bitcoin-Maxi kräftig aus. Wird die Altcoin-Blase platzen?

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs123,295.00 $3.11 %
Ein Mann mit Brille und schwarzer Jacke spricht an einem Podium mit Mikrofonen über Bitcoin, umgeben von Menschen in Geschäftskleidung.

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Bitcoin-Siegeszug hat laut Samson Mow gerade erst begonnen
  • Der Ethereum-Kurs marschiert Richtung Allzeithoch, Ripple feiert das Ende des Rechtsstreites gegen die SEC und Solana erobert die 200 US-Dollarmarke zurück – doch mitten in der Altcoin-Euphorie warnt ein Bitcoin-Anhänger die Krypto-Investoren.
  • Samson Mow, überzeugter BTC-Maximalist und CEO von JAN3, schreibt in einem X-Post: “Gegenüber Bitcoin fallen alle Assets auf Null. Vergesst das niemals.” Neben Altcoins werden ihm nach also auch Aktien, Immobilien oder Gold verlieren – in BTC gerechnet.
  • In den vergangenen Wochen machte Mow bereits mehrfach durch kontroverse Aussagen von sich reden. Unter anderem prognostizierte er, dass Investoren aus Ethereum direkt wieder in Bitcoin umschichten werden, sobald der ETH Kurs ein hohes Niveau erreicht.
  • Nicht nur in US-Dollar, sondern auch in Bitcoin gerechnet konnte die zweitgrößte Kryptowährung zuletzt aber Boden gutmachen. Seit Anfang Mai liegt ETH gegenüber BTC mehr als 100 Prozent im Plus. Die kurzfristige Entwicklung spricht daher gegen Mow.
  • Aber: Langfristig hat Bitcoin klar die Nase vorn. Im Drei-Jahres-Vergleich verlor ETH gegenüber BTC rund 48 Prozent, während Gold in BTC etwa 62 Prozent verlor. Dabei konnten beide Assets in US-Dollar kräftig zulegen – aber nicht so kräftig wie Bitcoin.
  • Was Bitcoin-Maximalisten wie Mow betonen: Die Krypto-Leitwährung ist im Gegensatz zur Konkurrenz völlig dezentral und besitzt keine Firma oder Stiftung im Hintergrund. Außerdem gilt sie mit der Beschränkung auf 21 Millionen BTC als “absolut knapp”.
  • Im Moment des Schreibens handelt Bitcoin bei 121.600 US-Dollar, nur 1,2 Prozent unter dem Allzeithoch vom 14. Juli. Entgegen den Sommerloch-Warnungen könnte der BTC-Kurs daher zeitnah seinen bisherigen Rekord pulverisieren.
  • Auch die Häuserpreise sind in den vergangenen Jahren in BTC gerechnet stark gefallen. Was das in der Praxis bedeutet, erfahrt ihr in diesem BTC-ECHO Interview mit Immobilienentwickler Leon Wankum: Ein Eigenheim für 0.001 Bitcoin?
