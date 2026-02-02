Nach dem jüngsten Kursrückgang bei Bitcoin meldet sich Bestsellerautor Robert Kiyosaki zu Wort. In einem aktuellen Beitrag bezeichnet er den Preisverfall als Kaufgelegenheit und zieht einen Vergleich zwischen armen und reichen Marktteilnehmern.

Gold, Silber und Bitcoin im “Sale” – Robert Kiyosaki spricht das Machtwort

Der US-amerikanische Investor und Bestsellerautor Robert Kiyosaki hat sich mit einem aktuellen Beitrag auf der Plattform X zum jüngsten Kursrückgang an den Finanzmärkten geäußert. Darin beschreibt er den Preisverfall bei Bitcoin, Gold und Silber nicht als Krise, sondern als “Sale”.

Bitcoin, Gold und Silber sind in den letzten Tagen deutlich gefallen I Quelle: Tradingview

In seinem Beitrag stellt Kiyosaki einen Unterschied zwischen wohlhabenden und weniger wohlhabenden Menschen heraus. “Wenn Walmart einen Ausverkauf hat, stürmen arme Menschen hinein und kaufen, kaufen, kaufen”, schreibt er.

Anders verhalte es sich aus seiner Sicht an den Finanzmärkten: “Wenn der Markt für Finanzwerte einen Ausverkauf hat – auch bekannt als Crash –, verkaufen die Armen und rennen davon.”

Demgegenüber beschreibt Kiyosaki das Verhalten wohlhabender Investoren. Diese würden Markteinbrüche als Gelegenheit begreifen, um Vermögenswerte zu erwerben. “Währenddessen stürmen die Reichen hinein und kaufen, kaufen, kaufen”, so Kiyosaki.

Mit Blick auf die aktuellen Marktbewegungen erklärt er: “Der Gold-, Silber- und Bitcoin-Markt ist gerade abgestürzt – also in den Ausverkauf gegangen.” Für sich selbst kündigt er an, auf weitere Käufe vorbereitet zu sein. Er warte “mit Bargeld in der Hand”, um mehr Gold, Silber und Bitcoin “im Ausverkauf” zu kaufen.

Auch Warren Buffett hat diese Strategie genutzt, um zum Selfmade-Milliardär zu werden.

Berühmt wurde Robert Kiyosaki als Verfasser des Finanzratgebers “Rich Dad Poor Dad”, den er seit dem erstmaligen Erscheinen 41 Millionen Mal verkaufte. Kritiker bezeichnen ihn wegen seiner teils düsteren Prognosen als einen “Crash-Propheten”.

Auch seine aktuelle Einschätzung bewerten Anleger kritisch: “Die Reichen kaufen bei Kursrückgängen, die Armen kaufen Lebensmittel”, schreibt ein X-Nutzer unter den Beitrag. Und fügt sarkastisch hinzu: “Eine bahnbrechende Analyse, Robert.”

