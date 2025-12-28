Robert Kiyosaki: “Dieses Signal kündigt die Hyperinflation an”

- Bestsellerautor Robert Kiyosaki geht davon aus, dass die Silberrallye weiter anhalten könnte – aber zugleich auf eine versteckte Gefahr hinweist. In einem neuen X-Post erklärt der Finanzexperte für das kommende Jahr 2026: “Es gibt viele Gründe, warum ich sage, dass 200 US-Dollar für Silber möglich sind”.
- Er selbst habe bereits 1965, im Alter von 18 Jahren, mit dem Kauf von Silber begonnen, als das Edelmetall noch weniger als 1 US-Dollar pro Feinunze kostete. Doch er würde auch jetzt noch weiterkaufen. Während der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Wochen schwächelte, erreichte der Silberpreis am Freitag fast die 80 US-Dollarmarke, was eine Rendite von 170 Prozent seit Jahresbeginn bedeutet.
- Die Schattenseite der Entwicklung: “Ich befürchte, dass ein Silberpreis von [über] 70 US-Dollar eine Hyperinflation in fünf Jahren signalisieren könnte, da der falsche US-Dollar weiter an Wert verliert.” Robert Kiyosaki gilt als eingefleischter Kritiker von Fiatwährungen, weshalb die Meldung überraschte, dass er sich kürzlich von einem Teil seiner BTC-Bestände getrennt haben soll.
- In einem anderen X-Post mit der Überschrift “Lektion Nr. 9: Wie man in Zeiten der Weltwirtschaftskrise reicher wird” meinte der Self Made Man, dass die Federal Reserve mit ihrer jüngsten Leitzinssenkung eine quantitative Lockerung (QE) oder “das Anwerfen der Gelddruckmaschine” signalisiert habe. Die daraus folgende Hyperinflation würde “das Leben für die Unvorbereiteten sehr teuer machen”.
- Seine Follower warnt er zudem davor, nicht zur großen Gruppe der Verlierer zu gehören. Und gibt eine klare Empfehlung: “Mein Ratschlag bleibt derselbe: Kaufen Sie mehr echtes Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum.” Sein jüngstes Kursziel für Gold liegt bei 27.000 US-Dollar, während er die Krypto-Leitwährung bei 250.000 US-Dollar sieht.
- Berühmt wurde Robert Kiyosaki als Verfasser des Finanzratgebers “Rich Dad Poor Dad” berühmt, den er seit dem erstmaligen Erscheinen 41 Millionen mal verkaufte. Kritiker bezeichnen ihn wegen seiner teils düsteren Prognosen als einen “Crahpropheten”.
